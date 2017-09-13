Gtb'den Emniyet ve Jandarmaya Ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve meclis üyelerinden oluşan heyet, emniyet ve jandarmaya ziyarette bulundu.



GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.



Karaduman'a yeni görevinde başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulunan Tiryakioğlu, "Türkiye ekonomisinin lokomotif illerinin başında gelen Gaziantep'in istikrarlı büyümesinde huzur ve güven ortamının büyük rolü var. Asayişin hakim olduğu, insanların güven ve huzur ortamı içerisinde yaşadığı her yerde, başarı da beraberinde geliyor. Gaziantep bugün üretiyor, istihdama katkı sağlıyor ve ülkenin en büyük 5 ihracatçı ili arasında yer alıyorsa, bunda şehirde tahsis edilen güven ortamının da büyük etkisi var." değerlendirmesinde bulundu.



Heyet, daha sonra Gaziantep Jandarma Alay Komutanlığı görevine atanan Albay Halil Uysal'ı makamında ziyaret etti.



Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal, ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirerek, görev bölgelerinde halkın huzuru, can ve mal güvenliği için çalışmalarını özverili şekilde sürdüreceklerini ifade ettiler.