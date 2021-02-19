GTA Online Haftalık İndirimler ve Tavsiyeler 18-24.02.2021

Rockstar Games, her hafta olduğu gibi yine GTA Online oyuncuları için haftalık indirimleri duyurdu.

Hem de bu hafta indirim anlamında neredeyse yok yok. Geçen haftaki Nightclub indirimlerinin ardından bu hafta motorcu kulüpleri ve iş yerlerinde indirim var. Oyunun en illegal işlerine giriş yapmayı düşünüyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

Diğer bütün indirim ve bonusları sizler için ayrıntılı olarak derledik. En sona da bu haftaya özel tavsiyelerimizi siz GTA Online oyuncuları için ekledik.

Diamond Casino & Resort Podyum Aracı

Bu hafta Diamond Casino & Resort'un podyum aracı belki de vakti zamanında almayı çok istediğiniz araçlardan biri. Överflöd Tyrant, muhteşem performansı ve modern görünümüyle sizleri bekliyor. Yarışlarda sıklıkla gördüğümüz Tyrant'ı almak için şanslı çarkı günde bir defa çevirmeniz gerekiyor. Çarktan araç ödülünü denk getirmenizin ardından bu canavarı koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz. Şansına güvenmeyenler de aracı Legendary Motorsport'tan 2.515.000$ karşılığında alabilir.

Bonus GTA$ ve RP'li GTA Online Etkinlikleri

Bu hafta bir sürü bonus ödüllü etkinlik oyuncuları bekliyor. Formula 1 benzeri yarışlar olan Open Wheel Yarışları'ndan tutun yasa dışı motorcu işlerine kadar ne ararsanız var. CEO ve VIP'lerin yanında çalışanlar da daha fazla deneyim ve maaş alacak.

Open Wheel Yarışları - 2X GTA$ ve RP

Contact Görevleri - 2X GTA$ ve RP

Motorcu İşleri (kokain, esrar, kalpazanlık, methamphetamine, sahte belge satışı) - 2X GTA$ ve RP

Bodyguard/ Associate Ödülleri - 3X GTA$ ve RP

Zamana Karşı Yarışlar

Bu haftanın zamana yarış parkuru Raton Canyon olarak karşımıza çıkıyor. Temiz havaya doyacağınız bu parkuru 1 dakika 16 saniye içerisinde tamamlamanız gerekiyor. Böylece 51.000$'lık ödül sizlerin olur. Ayrıca yardım almak amacıyla GTA Series Videos'un rehber videosunu inceleyebilirsiniz.

Uzaktan kumandalı araç RC Bandito sahipleri, normalden farklı olarak Construction Site II parkuruna erişebilir olacak. Bu parkuru tamamlama süresi olan 1 dakika 12 saniyenin altında tamamlayan oyuncular 101.000$'ın sahibi olacak. (Ayrıca henüz RC Bandito'nuz yoksa indirimli içerikler bölümünde size güzel bir haberimiz var.) Parkur hakkında bilgi almak amacıyla aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

İndirimli İçerikler

Girişte dediğimiz gibi indirimli içerikler bu hafta farklı bir güzellikte. Bonuslu Open Wheel Yarışları'na katılmanız için Formula 1 araçlarının hepsi indirimde. Ayrıca bir diğer bonuslu görev motorcu işleri için gereken her mülk de indirimde. Parasını neye harcayacağını bilmeyenler de Diamond Casino & Resort'tan bir çatı katı alabilirler. İşte bütün indirimler!

Diamond Casino & Resort Çatı Katı satış fiyatı - %50 indirim

Motorcu Kulüpleri satış fiyatı - %50 indirim

Motorcu İşleri Mülkleri (kokain, esrar, kalpazanlık, methamphetamine, sahte belge üretim mülkleri) - %50 indirim

Arena Workshop satış fiyatı - %50 indirim

Warstock Cache & Carry İndirimleri

Invade and Persuade Uzaktan Kumandalı Tank - %50 indirim ile 1.137.500$

Mammoth Thruster (Jetpack), %50 indirim - İndirimli fiyatı 1.828.750$, takas + indirimli fiyatı 1.375.000$

The Doomsday Soygunu'nun üçüncü kısmını soygun lideri olarak tamamlayarak takas fiyatını açabilirsiniz.

BF Ramp Buggy, %50 indirim - İndirimli fiyatı 1.596.000$, takas + indirimli fiyatı 1.200.000$

Special Vehicle Cargo görevlerinden Ramp Buggy görevini tamamlayarak takas fiyatını açabilirsiniz.

RO-86 Alkonost, %25 indirim - İndirimli fiyatı 3.262.500$, takas + indirimli fiyatı 2.446.875$

Cayo Perico Soygunu'nu soygun lideri olarak ve yaklaşım aracını RO-86 Alkonost'ı seçerek tamamladığınızda takas fiyatını açabilirsiniz.

Dinka Verus - %100 indirim - Ücretsiz

Legendary Motorsport İndirimleri

Benefactor BR8 - %40 indirim ile 2.040.000$

Declasse DR1 - %40 indirim ile 1.798.200$

Progen PR4 - %40 indirim ile 2.109.000$

Ocelot R88 - %40 indirim ile 1.869.000$

Grotti Itali RSX, %25 indirim - İndirimli fiyatı 2.598.750$, takas + indirimli fiyatı 1.949.062$

The Music Locker görevlerinden biri olan Moodymann'e yardım görevinin ardından aracın takas fiyatını açabilirsiniz.

Özel GTA Online Bonusları/ İçerikleri

Rockstar Games, Cayo Perico Soygunu güncellemesini duyurduğundan beri GTA Online oyuncuları için yeni araçlar ekliyor. Bu hafta da adada muhtemelen sizin de kullandığınız Dinka Verus karşımıza çıkıyor. Bu ATV'yi Warstock Cache & Carry üzerinden 192.000$ karşılığında satın alabilirsiniz. Ayrıca aracı 3 Mart'a kadar ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Bir diğer özel içerik de geri dönen Peyote bitkileri. Bu bitkileri serbest gezme modunda bulup tüketirseniz 26 farklı hayvandan birine dönüşüyorsunuz. Tüketirken dikkat edin, ayrıca lobide sizden başkaları varsa ve hayvan gördüyseniz de tetikte olun.

Bunların dışında tabii ki kıyafet hediyeleri de var. Bu hafta oyuna giriş yapan oyuncular Dinka Tişörtü kazanacak. Ayrıca herhangi bir Casino Hikaye Görevi (Agatha Baker görevleri) tamamlayan oyuncular da neon ışıklı Neon Stitch Emissive Maske'ye sahip olacak. Görevi tamamlayanlar maskelerini 1 Mart'tan sonraki 72 saat içerisinde alacak.

Twitch Prime/ GTA Online İndirimleri – Hediyeleri

GTA Online oyuncuları, Social Club hesaplarını bağlamışlarsa Twitch Prime'a özel indirimler de kazanıyor. Bu hafta giriş ödülü 200.000$'ın yanı sıra Dewbauchee Vagner ve Coil Rocket Voltic'te indirim görebilirsiniz. Prime hesabınızı nasıl bağlayacağınızı öğrenmek için bu rehberimizi okuyabilirsiniz.

200.000$ oyuna giriş ödülü

Dewbauchee Vagner - %80 indirim ile 307.000$

Coil Rocket Voltic, %70 indirim - İndirimli fiyatı 1.149.120$, takas + indirimli fiyatı 864.000$

Special Vehicle Cargo görevlerinden Coil Rocket Voltic görevini tamamlayarak takas fiyatını açabilirsiniz.

Bu Hafta Ne Yapmalı?

Bu hafta GTA Online oynarken eğlenmek için gerçekten güzel seçeneklerimiz var. Open Wheel Yarışları, son saniyesine kadar sizi heyecanlı tutabilir. Ayrıca indirimlerden faydalanarak en beğendiniz aracı modifiye ederek de yarışlara katılabilirsiniz, fakat bunun için custom araçların yarışta aktif olması gerekiyor. Eğer gerçekten kazanmak için oynuyorsanız BR4'ü almanızı tavsiye ederim. En pahalı F1 aracı olmayabilir, fakat kesinlikle performans anlamında en iyisi BR4. Ancak bir koleksiyoncu olmak istiyorsanız hepsini satın almak için bundan daha iyi hafta olamaz.

Yeni Başlayanlar

Yeni başlayanlar bu hafta çok güzel fırsatlara sahip olacak. Oyunun bel kemiği işlerinden motorcu işlerine girmenizin tam zamanı. Fakat hepsini almak için kendinizi zorlamanıza gerek yok. Öncelikle bir tane kulüp binası almanız gerekiyor. Ardından sadece methamphetamine ve kokain üretim tesisi almanız yeterli olacaktır. Eğer tesislerin çalışması için gereken ürünleri satın almak yerine görevleri tamamlayarak elde ediyorsanız diğerlerini de alabilirsiniz. Fakat bunları satın alıyorsanız dediğimiz iki tesisin dışındakiler sizi zarara sokar. Ancak bu hafta üretilen mallardan %50 daha fazla gelir elde ettiğimiz için sadece bu haftalığına hepsine gerekli malları satın alabilirsiniz.

Contact görevleri de kesinlikle çok eğlenceli, iki katı bonuslar bunları daha da zevkli kılıyor. Herhangi bir contact görevi, ortalama 10 dakikalık oynayışın ardından 20.000$'a yakın kazandırabilir. Görevlerin heyecanı ve hırsıyla zamanın nasıl geçtiğini anlamamak gayet mümkün. Bu yüzden gerçekten paranız yoksa herhangi bir contact görevine katılın.

İleri Düzeydeki Oyuncular

Bu hafta bize bol bol para kazandıracak pek bir etkinlik yok aslında. Ancak özellikle kokain ve methamphetamine için gereken malları satın alabilirsiniz. Ardından Cayo Perico veya Diamond Casino Soygunu yapmaya devam edersiniz. Üretim depolarınızı soygun aralarında satış yaparak boşaltırsınız.

Büyük miktarda para harcamak için herhangi (!) bir sebep arıyorsanız RO-86 Alkonost güzel bir tercih. Parayı tamamen, geri dönüşü olmadan elden çıkarma planlarınız varsa Diamond'dan çatı katı alabilirsiniz.

Yukarıda bahsettik fakat bir daha belirtelim. Uzaktan kumandalı araç RC Bandito da %50 indirimde. Bu hafta satın alıp her hafta sadece aracın zamana yarış parkurlarını tamamlayarak 8 haftanın ardından aracın maliyetini çıkartmış olursunuz. Tabii aracı alacak gücünüz varsa 795.000$'ı muhtemelen 30 dakikada bile kazanırsınız.

Sizin de bu haftaya özel tavsiyeleriniz, düşünceleriniz veya sorularınız varsa yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Kaynak: ESporTimes