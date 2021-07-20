GTA Online artık daha hızlı ve daha öfkeli!

Grand Theft Auto Online "Los Santos Tuners" ile artık daha hızlı ve daha öfkeli! Detaylar haberimizde!

Grand Theft Auto Online, yeni güncelleme "Los Santos Tuners" ile biraz daha hızlı ve öfkeli hale geliyor. Kişiselleştirilmiş arabalarınızı sergilemek için yeni bir sosyal alanın yanı sıra bu güncelleme, yeni yarışlar, ödüller ve arabalar içeriyor. Ancak bazı araba yükseltmeleri, bu yıl içinde çıkacak olan GTA Online'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümüne özel olacak.

Los Santos Tuners güncellemesi, Cypress Flats'te LS Car Meet adlı yeni bir sosyal alanla başlayan çok yönlü bir güncelleme olacak. Burada oyuncular, her seviyede ödüllerle yeni bir "İtibar" ilerlemesinin kilidini açabilir, çevrimiçi yarışlar için "Test Pisti"ne ve yüksek kaliteli arabaları deneyebilecekleri "Test Sürüşleri"ne erişebilecekler.

Prize Ride Challenges, oyuncuların Prize Ride için rekabet etmelerine ve Merch Shop, Tattoo Shop, Modding Area ve Private Takeover gibi Car Meet alanını tarzınıza göre dekore etmenize olanak tanıyan özel mağazalara erişmelerine izin verecek.

Sokaklarda LSPD'ye ve diğer yarışlara karşı yarışacağınız Street Race serisini içeren yeni yarışların yanı sıra yeni yükseltmeler ve arabalar kazanabilirsiniz. Rockstar, yaz boyunca toplam 17 yeni araba vaat ediyor ve 10'u güncellemenin yayınlanacağı 20 Temmuz'da geliyor.

Bununla birlikte, bazı araçlar "tamamen yeni hız iyileştirmeleri ve daha fazlasıyla" yükseltilebilir olacak, ancak bu "özel yükseltmeler yalnızca Grand Theft Auto 5'in PlayStation ve Xbox Series X|S sürümlerinde mevcut olacak. Bu güncellemenin Kasım ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.19

Kaynak: Playerbros