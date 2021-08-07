GTA 5, Warzone ve FIFA 20'nin dakikada ne kadar kazandığı hesaplandı!
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GTA 5, Warzone ve FIFA 20'nin dakikada ne kadar kazandığı hesaplandı!

GTA 5, Warzone ve FIFA 20'nin dakikada ne kadar kazandığı hesaplandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yeni bir araştırma, 2020'de en çok gelir elde eden oyunların listesini açıkladı. GTA 5, Warzone ve FIFA 20 gibi kitlesel popüler oyunların günlük kazançları ortaya çıktı!

Yeni bir istatistiksel araştırma, GTA 5, Call of Duty: Warzone, FIFA 20 ve daha fazlası gibi kitlesel popüler oyunların 2020 boyunca ne kadar gelir elde ettiğini ortaya çıkardı.

NetBet ekibi, dijital indirimler, mikro işlemler ve DLC içerikleri gibi satışları hesaba katarak, Call of Duty: Warzone'un 2020 yılında 2 milyar dolar gelir elde ettiğini hesapladı. Bu "oynaması ücretsiz" battle royale oyunu için günde 5 milyon doların üzerinde bir gelir sağlanması demek. Ayrıca oyun, dakikada 3 bin doların üzerinde kazanç sağlıyor.

GTA 5, Warzone ve FIFA 20'nin dakikada ne kadar kazandığı hesaplandı!

FIFA 20'nin toplam gelirinin 1 milyar doların biraz üzerinde olduğu görülüyor. EA Sports'un popüler futbol oyunu dakikada 2 bin dolar kazanç elde ederek listede ikinci sırada yer aldı.

Şaşırtıcı bir şekilde yaklaşık sekiz yaşında olan GTA 5'in her dakika ortalama bin doların üzerinde kazanç sağlaması, piyasaya sürülmesi beklenen GTA 6'nın listede zirveyi tehdit edeceğinin bir göstergesi.

COD: WARZONE'DAN BÜYÜK GELİR ARTIŞI!

NetBet ayrıca, 2019'dan 2020'ye kadar en iyi oyunların gelir artış yüzdelerini de hesapladı. Bir yıldan diğerine yaklaşık yüzde 200'lük gelir artışıyla Warzone bir kez daha üst sırada yer alıyor.

GTA 5, Warzone ve FIFA 20'nin dakikada ne kadar kazandığı hesaplandı!

COVID-19 karantina kısıtlamaları hafiflemeye başladıkça sayıların nasıl değiştiğini görmek ilginç olacak.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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