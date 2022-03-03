GTA 5 PS3, PS4 ve PS5 hileleri

Oyuncuların vazgeçilmezi haline gelen Gta 5, üç nesil konsol devirmeyi başararak PS3, PS4 ve PS5'te hala ilk günkü gibi oynanmaya devam ediyor. GTA 5 oyuncularının hikaye modunu oynarken kullanabileceği hileler de mevcuttur. Peki, GTA 5'in PS hileleri neler? GTA 5 PS3 hileleri neler? GTA 5 PS4 hileleri neler? GTA 5 PS5 hileleri neler? GTA 5 PlayStation hileleri! İşte Detaylar…

Aşağıdaki GTA 5 hileleri PS3, PS4 ve PS5'te geçerlidir. Hileler yalnızca hikaye modunda işe yaramaktadır. GTA Online'da işe yaramaz.

GTA 5 PS3 PS4 PS5 HİLELERİ

Aranma Seviyesini Arttır : R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

: R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ Aranma Seviyesini Düşür: R1 , R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL

, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL Ölümsüzlük (5 Dakika): SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN

SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN Yetenek Sayacını Doldur: X , X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X

, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X Ağır Çekim: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1

ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1 Ağır Çekim Nişan : KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X

: KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X Hızlı Koşu: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE

ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE Hızlı Yüzme: SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ

SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ Süper Zıplama: L2, L2, KARE, DAİRE, DAİRE, L2, KARE, KARE, SOL, SAĞ, X

L2, L2, KARE, DAİRE, DAİRE, L2, KARE, KARE, SOL, SAĞ, X Skyfall (Gökyüzünden Aşağı Süzülme): L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ Yerçekimini Azalt: SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL

SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL Kayan Araçlar: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1

ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1 Sarhoş Modu: ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL

ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL Havayı Değiştir: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE

GTA 5 PS3 PS4 PS5 ARAÇ HİLELERİ

Buzzard Saldırı Helikopteri: DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN

DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN Stunt Uçağı: DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN

DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN Duster Uçağı: SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1

SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1 Comet Arabası: R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1

R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1 Rapid GT Arabası : R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2

: R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2 Limuzin (Limo): R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ Çöp Kamyonu (Trashmaster): DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ Golf Arabası (Caddy): DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X

DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X BMX Bisiklet: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2

SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2 Sanchez Motoru: DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1

DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1 PCJ Motoru: R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1

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