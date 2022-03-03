GTA 5 PS3, PS4 ve PS5 hileleri - Haberler

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GTA 5 PS3, PS4 ve PS5 hileleri

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
GTA 5 PS3, PS4 ve PS5 hileleri

Rockstar Games'in 2013 yılında piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto V oyunun PS3, PS4 ve PS5 hileleri merak konusu haline geldi. GTA 5'in PS hileleri neler? GTA 5 PS3 hileleri neler? GTA 5 PS4 hileleri neler? GTA 5 PS5 hileleri neler? GTA 5 PlayStation hileleri!

Oyuncuların vazgeçilmezi haline gelen Gta 5, üç nesil konsol devirmeyi başararak PS3, PS4 ve PS5'te hala ilk günkü gibi oynanmaya devam ediyor. GTA 5 oyuncularının hikaye modunu oynarken kullanabileceği hileler de mevcuttur. Peki, GTA 5'in PS hileleri neler? GTA 5 PS3 hileleri neler? GTA 5 PS4 hileleri neler? GTA 5 PS5 hileleri neler? GTA 5 PlayStation hileleri! İşte Detaylar…

Aşağıdaki GTA 5 hileleri PS3, PS4 ve PS5'te geçerlidir. Hileler yalnızca hikaye modunda işe yaramaktadır. GTA Online'da işe yaramaz.

  • Aranma Seviyesini Arttır : R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
  • Aranma Seviyesini Düşür: R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
  • Ölümsüzlük (5 Dakika): SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN
  • Yetenek Sayacını Doldur: X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X
  • Ağır Çekim: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1
  • Ağır Çekim Nişan : KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X
  • Hızlı Koşu: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE
  • Hızlı Yüzme: SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ
  • Süper Zıplama: L2, L2, KARE, DAİRE, DAİRE, L2, KARE, KARE, SOL, SAĞ, X
  • Skyfall (Gökyüzünden Aşağı Süzülme): L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
  • Yerçekimini Azalt: SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL
  • Kayan Araçlar: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1
  • Sarhoş Modu: ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL
  • Havayı Değiştir: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

  • Buzzard Saldırı Helikopteri: DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
  • Stunt Uçağı: DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN
  • Duster Uçağı: SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1
  • Comet Arabası: R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1
  • Rapid GT Arabası : R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2
  • Limuzin (Limo): R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
  • Çöp Kamyonu (Trashmaster): DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
  • Golf Arabası (Caddy): DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X
  • BMX Bisiklet: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2
  • Sanchez Motoru: DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1
  • PCJ Motoru: R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1

  • Paraşüt : SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1
  • Silahlar : ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1
  • Can & Zırh Doldur: DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1
  • Bang Bang! (Patlayıcı Mermiler): SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1
  • Ateşli Mermiler: L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1
  • Patlayıcı Yumruklar: SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto, GTA 5, Gamegar,, Haberler

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