GSİM ile STK'ların işbirliği zirvesi
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GSİM ile STK'ların işbirliği zirvesi

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GSİM ile STK'ların işbirliği zirvesi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde STK temsilcileriyle işbirliği zirvesi yapıldı.

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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde STK temsilcileriyle işbirliği zirvesi yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezleri Koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde bile boş durmuyor.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok'un ev sahipliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erzurum'daki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği zirvesi yaptı.

Yedi Hilal Derneği Erzurum Temsilcisi Furkan Taşkesenligil'in Kur'an tilavetiyle başlayan toplantının açılış konuşmasını Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın yaptı.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok da "Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi olarak STK temsilcileriyle bir araya gelmekten oldukça mutluyuz. Bu iş birliği gençlik faaliyetlerimizin gücüne güç katacak. Toplantıya iştirak eden tüm STK temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Bahtiyar Akan da, işbirliği toplantısında sunum yaparak toplantıya katılan davetlileri Gençlik Merkezlerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

İnsan ve Gençlik Odaklı Çalışmalarımıza Bekliyoruz

Toplantıda moderatörlüğü Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak STK Temsilcileriyle birlikte istişare toplantısı gerçekleştiklerinin altını çizen Taşkesenligil, "Biz daha önce de STK'larla bir araya gelmiştik. Bugün bir kez daha bir aradayız. Ortaklaşa yaptığımız bu programda projeler hakkında STK temsilcililerimizle fikir alış verişinde bulunduk. Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlik faaliyetlerimizde STK'ları bugüne kadar hep yanımızda gördük. İnşallah bundan sonra da STK'lar hep gençlik ve spor faaliyetlerimizde bizimle olacaklar. Tesis zengini bir kentiz. Gençlik Merkezlerimiz ile spor tesislerimizin kapıları sonuna kadar halkımıza açık. 7/24 saat hizmet mantığı ile hareket ediyoruz. Toplantımıza katılan tüm STK temsilcilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

GSİM ile STK'ların işbirliği zirvesi
GSİM ile STK'ların işbirliği zirvesi
GSİM ile STK'ların işbirliği zirvesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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