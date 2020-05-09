Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye getirildi, mahalleli sokağa döküldü
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Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye getirildi, mahalleli sokağa döküldü

Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye getirildi, mahalleli sokağa döküldü
09.05.2020 03:14 | Son Güncelleme: 09.05.2020 03:14

İSTANBUL'da girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye getirildi.

İSTANBUL'da girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye getirildi. Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde oturanlar cenazenin kendi mahallelerinde defnedileceğini öğrenince sokağa dökülerek, durumu protesto etti.

Girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede 2 gün önce vefat eden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi İstanbul'da yaşanan gerginliğin ardından Kayseri'ye gönderildi. Gökçek'in cenazesi saat 22.00 sıralarında Kayseri'ye getirilerek, Asri Mezarlık morguna konuldu. Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde oturan vatandaşlar cenazenin kendi mahallelerinde defnedileceğini öğrenince sokağa döküldü. Yaklaşık 500 kişilik grup, durumu protesto etti. Vatandaşlar 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. Polis ekipleri de vatandaşlara dağılmaları yönünde çağrıda bulundu. Yaklaşık 2 saat eylem yapan vatandaşlar ardından evlerine dağıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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