Popüler adıyla Twitter yeni adıyla X'teki paylaşımların altında son dönemlerde sık gördüğümüz yanıtlardan biri de 'Grok bu doğru mu?' sorusu. Peki, Grok nedir, neden Grok'a soru soruluyor?

GROK NEDİR?

Grok, Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen bir sohbet robotudur.

Kasım 2023'te piyasaya sürülen bu robot, artık sosyal medya platformu X'e Premium+ aboneliği olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Grok, Elon Musk'ın şirketi xAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka sohbet robotudur. Grok,ChatGPT ve diğer araçlarabenzer şekilde metin üretebilir ve kullanıcılarlasohbetlere katılabilir. Ancak diğer sohbet robotlarından farklı olarak , X (eski adıyla Twitter) aracılığıyla gerçek zamanlı olarak bilgilere erişebilir vesinirli ve kışkırtıcı sorulara esprili ve "asi" cevaplarla yanıt vermek üzere programlanmıştır .

NEDEN GROK'A SORU SORULUYOR?

İlk dönemlerde videoda çalan bir şarkıyı ya da paylaşılan sahnenin hangi filme ait olduğunu bulmak gibi amaçlar için kullanılan Grok, son dönemlerdeyse siyasetten ekonomiye, askeri meselelerden spor ve magazine kadar çok farklı alanlarda adeta bir 'doğrulama merkezi' gibi kabul ediliyor.