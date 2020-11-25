Grammy Ödülleri nedir? 2021 Grammy Ödülleri için Türkiye'den aday var mı?

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri 31 Ocak 2021'de Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 63'üncü kez sahiplerini bulacak. Grammy Ödülleri nedir? 2021 Grammy Ödülleri için Türkiye'den aday var mı?

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri 31 Ocak 2021'de Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 63'üncü kez sahiplerini bulacak. 2021 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı. Beyonce 9 dalda aday gösterildi! Peki Grammy Ödülleri nedir? 2021 Grammy Ödülleri için Türkiye'den aday var mı? İşte detaylar haberimizde...

GRAMMY ÖDÜLLERİ NEDİR?

Grammy Ödülleri, (Gramofon ödüllerinden ismi gelmektedir) Amerika kökenli müzik ödülleridir. Amerikan müzik endüstrisinde büyük bir öneme sahip Grammy Ödülleri, 1957'den bu yana tertip ediliyor. Ödülleri veren kurum ise NARAS (the recording academy) adlı bir akademi. Sinema dünyasının ilgisinin toplandığı Oscar Ödülleri kalibresinde bir öneme sahip olan Grammy Ödülleri 108'den farklı kategoriyi ve 30 farklı müzik türünü kapsamaktadır.

31 Grammy ödülü ile Sir Georg Solti Grammy'i en çok kazanan sanatçıdır. Bunun yanı sıra 27 Grammy ödülüyle Alison Krauss, Grammy'i en çok kazanan kadın sanatçı olmayı başarırken 22 Grammy ödülüyle U2, ödülü en çok kazanan grup unvanına sahiptir. Ayrıca 20 Grammy ödülü ile Beyoncé, 18 Grammy ödülü ile Michael Jackson ve Adele, Rihanna, Eminem, Alicia Keys, LeAnn Rimes, Norah Jones, Taylor Swift ve Madonna gibi ünlüler de Grammy rekorcularından birkaçıdır.

2021 GRAMMY ÖDÜLLERİ TÜRKİYE'DEN ADAY VAR MI?

2021 Grammy Ödülleri yapılan açıklamalara göre Türkiye'den aday yok.

2021 YILI 63. GRAMMY ÖDÜLLERİ LİSTESİ

YILIN ALBÜMÜ

Chilombo

Black Pumas (Deluxe Edition)

Everyday Life — Coldplay

Djesse Vol.3 — Jacob Collier

Women in Music Pt. III — HAIM

Future Nostalgia — Dua Lipa

Hollywood's Bleeding — Post Malone

Folklore — Taylor Swift

YILIN ŞARKISI

BLACK PARADE (Beyoncé)

THE BOX (Roddy Ricch)

CARDIGAN (Taylor Swift)

CIRCLES (Post Malone)

DON'T START NOW (Dua Lipa)

EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)

I CAN'T BREATHE (H.E.R.)

IF THE WORLD WAS ENDING (JP Saxe Featuring Julia Michaels)

YILIN KAYDI

LACK PARADE (Beyoncé)

COLORS (Black Pumas)

ROCKSTAR (DaBaby Featuring Roddy Ricch, SethinTheKitchen)

SAY SO (Doja Cat)

EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)

DON'T START NOW (Dua Lipa)

CIRCLES (Post Malone)

SAVAGE (Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé)

EN İYİ YENİ SANATÇI

INGRID ANDRESS

PHOEBE BRIDGERS

CHIKA

NOAH CYRUS

D SMOKE

DOJA CAT

KAYTRANADA

MEGAN THEE STALLION

EN İYİ POP SOLO PERFORMANS

YUMMY (Justin Bieber)

SAY SO (Doja Cat)

EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)

DON'T START NOW (Dua Lipa)

WATERMELON SUGAR (Harry Styles)

CARDIGAN (Taylor Swift)

EN İYİ POP YA DA İKİLİ PERFORMANS

UN DIA (ONE DAY) (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy)

INTENTIONS (Justin Bieber Featuring Quavo)

DYNAMITE (BTS)

RAIN ON ME (Lady Gaga with Ariana Grande)

EXILE (Taylor Swift Featuring Bon Iver)

EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜM

LUE UMBRELLA (Burt Bacharach &) Daniel Tashian

TRUE LOVE: A CELEBRATION OF COLE PORTER (Harry Connick, Jr.)

AMERICAN STANDARD (James Taylor)

UNFOLLOW THE RULES (Rufus Wainwright)

JUDY (Renée Zellweger)

EN İYİ POP VOKAL ALBÜM

CHANGES (Justin Bieber)

CHROMATICA (Lady Gaga)

FUTURE NOSTALGIA (Dua Lipa)

FINE LINE (Harry Styles)

FOLKLORE (Taylor Swift)

EN İYİ ROCK PERFORMANSI

SHAMEIKA (Fiona Apple)

NOT (Big Thief)

KYOTO (Phoebe Bridgers)

THE STEPS (HAIM)

STAY HIGH (Brittany Howard)

DAYLIGHT (Grace Potter)

EN İYİ METAL PERFORMANS

BUM-RUSH (Body Count)

UNDERNEATH (Code Orange)

THE IN-BETWEEN (In This Moment)

BLOODMONEY (Poppy)

EXECUTIONER'S TAX (SWING OF THE AXE) – LIVE (Power Trip)

EN İYİ R&B PERFORMANSI

LIGHTNING & THUNDER (Jhené Aiko Featuring John Legend)

BLACK PARADE (Beyoncé)

ALL I NEED (Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign)

GOAT HEAD (Brittany Howard)

SEE ME (Emily King)