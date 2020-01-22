: Grad füzesi nedir? Grad füzesi özellikleri nelerdir?

22.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:34

Hafter milisleri, Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı. Libya'daki gerilimi tırmandıran gelişme sonrası grad füzesi nedir ve grad füzesi özellikleri nelerdir gibi soruların yanıtları arandı. İşte grad füzesi özellikleri…

GRAD FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Grad füzeleri bir çeşit füze topudur. Bu füzeler 218-240 cm uzunluğunda düz bir namludan oluşuyor. Bu namlunun içine üç kısımdan oluşan füze yerleştiriliyor: 25-30 kg ağırlığında bir başlık, füzeyi yönlendiren gövde ve füzeyi fırlatacak pervane şeklindeki taban. Bazen menzili artırmak için itici bir motor yerleştiriliyor. Bu füzenin çapı çeşidine göre 122 ile 230 mm arasında değişiyor. Füzenin boyu 3 metreye ağırlığı 77 kg'a ulaşıyor.

Bu füzeler ya tekli ya da arabalara sabitlenmiş olarak toplu şekilde kullanılıyorlar. Füzelerin menzili kullanılan çapa göre 18-45 km arasında değişiyor. Parçalayıcı başlık ağırlığı oranında 25 ile 50 km²'lik bir alanı etkileyebiliyor. Ve füze hedefe çarptığı anda patlıyor.

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