Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı
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Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı

06.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:44
Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Ayşegül-Rauf Biçer çifti, terör örgütü PKK mensupları tarafından gece yarısı diri diri yakılmaya çalışıldı.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Ayşegül-Rauf Biçer çifti, terör örgütü PKK mensupları tarafından gece yarısı diri diri yakılmaya çalışıldı. Evde koku gelmesi üzerine yaptıkları kontrolde perdenin alev aldığını gördüğünü belirten Ayşegül Biçer, PKK ve HDP'ye ateş püskürerek, "Yeter artık, 6-7 defadır adamlar ciddi ciddi bizi tehdit etmeye başladı. Buradan diyorum ki havlamayın, adamsanız direkt öldürün. Benim size yetecek kadar yüreğim var" dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemi başlatan ailelerin nöbetleri bir yılı aşkın süredir sürerken, acılı aileler hemen her gün taciz ve tehditlere maruz kalmaya devam ediyor. 2 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğulları Mustafa için evlat nöbeti tutan Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin evi, dün gece saatlerinde terör örgütü ve yandaşları tarafından yakılmak istendi. Koku gelmesi üzerine odaları gezen aile, perdelerinin alev aldığını gördü. Acılı anne Ayşegül Biçer, olaydan HDP ve PKK'yı sorumlu tuttu.

"Teröristler kısıtlamayı fırsat bilmişler"

Bağlar ilçesindeki evlerine yönelik dün gece yakma girişiminde bulunulduğunu iddia eden Ayşegül Biçer, "Saat 02.45 civarında evim kundaklanmaya çalışıldı. Kızımın sayesinde fark ettik, müdahale ettik. Güvenlik güçlerimize haber verdik. Onlar da geldi gerekeni yaptı. Devletime güveniyorum ve gerekeni de yapacağına inanıyorum. Yeter artık, 6-7 defadır adamlar ciddi ciddi bizi tehdit etmeye başladı. Buradan diyorum ki havlamayın, adamsanız direkt öldürün. Benim size yetecek kadar yüreğim var. İlk silahla bizi yıldırmaya çalıştılar. Yetmedi notlarla, yetmedi çocuğumu bana karşı kullandılar. Yetmedi en sonunda evimi kundaklamaya çalıştılar. Bundan emin olsunlar ki ben geri adım atmayacağım. Daha kin ve nefretle üstlerine gideceğim" diye konuştu.

Güvenlik güçleri, kısıtlamayı fırsat bilerek acılı ailenin evini yakmaya çalışan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı
Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı
Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı
Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı
Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı
Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı
Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı
Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı
Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı
Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı
Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı
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