Göztepe maçının ardından
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Göztepe maçının ardından

Göztepe maçının ardındanTahir Karapınar: Kazandığımız için mutluyuz"Serdar Gürler'e çok üzüldüm""İlk devre her şey planladığımız gibi gitti.

05.07.2020 00:27 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:36

Göztepe maçının ardından

Tahir Karapınar: Kazandığımız için mutluyuz

"Serdar Gürler'e çok üzüldüm"

"İlk devre her şey planladığımız gibi gitti. Planladığımız şekilde golleri attık"

"Ferdi, Fenerbahçe'nin geleceği için önemli bir oyuncu"

"Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

Ersan Parlatan: Ankaragücü maçında galibiyeti alabileceğimizi düşünüyorum

Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Göztepe'de sakatlık yaşayan ve maça devam edemeyen Serdar Gürler'in bağlarında kopma meydana geldiği için çok üzgün olduğu ifade ederek, "Hiçbir galibiyet oyuncunun sağlığından önemli değil. İlk devre her şey planladığımız gibi gitti. Planladığımız şekilde golleri attık. Daha fazlada gol atabilirdik, kaçırdığımız goller var. İkinci devre de devre arasında konuştuk oyunu dinlendirmemiz gerekiyordu. İkinci devre bunu başaramadık ve sakatlıklarda oldu. Bunlarda oyun planımızı değiştirdi. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz" dedi.

TAHİR KARAPINAR: FERDİ, FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU

Tahir Karapınar, Dirar'ın durumu ve Ferdi'nin performansı ile ilgili olarak, "Dirar'ın 1-2 haftadır devam eden sakatlığı var ama profesyonelce devam ediyor, bu maçta edemedi. Çok kötü bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Ferdi 20 yaşında ve Fenerbahçe'nin geleceği için önemli bir oyuncu. Avrupa'da yetiştiği için takımda çekingenlik yaşıyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Bunu da ortaya koymaya, sorumluluk almaya başladı. Genç oyuncular bugün takıma iyi katkı verdi" diye konuştu.

"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Sıralamalara çok bakmadıklarını ve maç maç ilerlediklerini kaydeden Tahir Karapınar, "Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. O maçı kazanıp sonraki maçları da kazanmak istiyoruz. Rakiplerin alacağı sonuçlara da bağlı. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

ERSAN PARLATAN: ANKARAGÜCÜ MAÇINDA GALİBİYETİ ALABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "Sanırım bugün Göztepe adına 2 tane çok farklı devre oynadık. Tabii ki böyle planlamamıştık. İİk devre kompakt oyunumuz ile alanları iyi değerlendirip geçiş oyununu etkili oynamayı planlamıştık. İlk devre bunu iyi yapamadık, çok basit top kayıpları yaşadık. 45+2'de gol yedik. Takımın reaksiyonunu pozitif şeylere çıkarmak lazım. 2'nci devre son yarım saat golü bulduktan sonra oyuncularımız bütün riskleri alıp golü bulma anlamında iyi işler yaptı. Çok pozisyonlara girdik. Bunlardan birini gol yapabilseydik 1 puanı alabilirdik. Bazen olmuyor. Bunu bugün beceremedik. 4 hafta oldu kazanamıyoruz. Buna da bir an evvel başlamamız gerekiyor. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Son yarım saatlik oyunu o maçta yansıtabilirsek özlenen galibiyeti alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Göztepe maçının ardından

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz Haber
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın Haber
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü Haber
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın Haber
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor Haber
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar Haber
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Erdoğan Mustafa Varank Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Hadise Alişan Coşkun Sabah
Spor Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez Zeljko Obradovic
Daha Fazla Su Temmuz Sakarya Instagram
Şu an buradasınız: Göztepe maçının ardından - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 00:39:49. #1.14#
title