Gözlükten Kurtaran Yeni Teknoloji: İnsan Kollajeninden Lazerle Şekillendirilen Biyolojik Kontakt Lens

Yakın gözlüğünden kurtulmak artık yalnızca göz içi mercekler veya klasik lazer uygulamalarıyla sınırlı değil. Organik insan kollajeninden üretilen ve gözün dışında lazerle şekillendirilen biyolojik kontakt lens teknolojisi, göz sağlığında yeni bir çağ başlatıyor. ABD'deki Vision Gift adlı göz bankasında tamamen insan dokusundan elde edilen kollajen, Excimer Lazer optik olarak şekillendiriliyor, steril paketler hâlinde dünyaya gönderiliyor ve cerrah tarafından dakikalar içinde göz yüzeyine yerleştirilerek yakın görme yeniden kazandırılıyor.

Allotex Kolajen Göz Tedavisi İleYakını Görme Bozukluğuna Elveda

Bu çığır açan teknolojinin dünyadaki ilk bilimsel hasta serisini gerçekleştiren isim ise bir Türk:

Prof. Dr. Aylin Kılıç.

Saç Telinden İnce: Sadece 20 Mikronluk İnsan Kollajeni

Bu yeni yöntemi benzersiz kılan en çarpıcı özellik, kullanılan biyolojik dokunun inceliği. İnsan kollajeni, saç telinden daha ince—yaklaşık 20 mikron kalınlığında. Bu ultra ince doku, lazerle gözün dışında şekillendiriliyor ve biyolojik bir "kontakt lens" gibi göze uygulanıyor.

Tıpta ilk kez, tamamen insan kaynaklı bir dokunun bu şekilde lazerle şekillendirilerek görme tedavisine dönüştürülmesi mümkün hâle geliyor. Bu yaklaşım, klasik lazer ameliyatları ve göz içi mercek uygulamalarından tamamen farklı bir prensibe dayanıyor.

İnsan Kollajeninden Biyolojik Kontakt Lens: Tıbbın Yeni Devrimi

Presbiyopi, yani yaşa bağlı yakın görme kaybı için bugüne kadar lazer ameliyatları, göz içi mercekler ve klasik kontakt lensler kullanıldı. Ancak bu yöntemlerin hiçbiri; organik insan kollajeninden üretilmiş, göz dışında lazerle şekillendirilmiş ve dokulara zarar vermeden göze yerleştirilebilen bu teknoloji kadar doğal bir çözüm sunmadı.

Bu yöntemde:

• Gözden hiçbir doku çıkarılmıyor

• Göze Excimer Lazer uygulanmıyor; lazer yalnızca kollajen hazırlanırken, paketlenmeden önce dışarıda kullanılıyor

• İşlem 5–10 dakika içinde tamamlanıyor

• Bakım gerektirmiyor, çıkarılıp takılmıyor

• Cerrah isterse tamamen geri çıkarabiliyor

• İnsan kollajeni olduğu için biyolojik uyum doğal olarak sağlanıyor

Bu özellikleriyle yöntem, yakın görme sorununa biyolojik ve geri dönüşümlü bir çözüm sunuyor.

Kollajeninden Biyolojik Kontakt Lens Dünyada Hızla Yayılıyor

ABD'de geliştirilen ve steril paketler hâlinde dağıtılan bu kollajen inlay teknolojisi bugün:

• Avustralya

• İsviçre

• Güney Afrika

• İngiltere (Londra)

• İspanya

• Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai)

• Suudi Arabistan

• Kanada

• İrlanda

• Hollanda

• İtalya

• Avrupa'nın birçok ileri göz merkezi

gibi ülkelerde aktif olarak uygulanıyor.

Özellikle göz içi mercek ameliyatına uygun olmayan ancak genel görmesi iyi olan hastalar için tıp çevreleri bu yöntemi "gelecek nesil yakın görme çözümü" olarak tanımlıyor.

Dünyadaki İlk Bilimsel Seri Türkiye'den

Bu teknolojinin dünya çapında kabul görmesindeki en kritik adım, Prof. Dr. Aylin Kılıç'ın yayımladığı ilk bilimsel hasta serisi oldu. Kılıç ve ekibi, yaklaşık beş yıl önce:

• Güvenlik

• Doku entegrasyonu

• Görme kalitesi

• Biyolojik uyum

başlıklarında yöntemin etkinliğini akademik olarak ortaya koydu. ABD'deki göz bankası ve Allotex firmasıyla yürütülen iş birliği, klinik deneyimin küresel ölçekte yayılmasını sağladı.

Prof. Dr. Kılıç süreci şu sözlerle özetliyor:

"Bu işlem organik, biyolojik ve geri dönüşümlü. Göze dokunmadan, dışarıda lazerle şekillendirilmiş insan kollajenini yerleştiriyoruz. Hastalar yakın gözlüklerinden kurtuluyor. Bu, tıbbın geleceği."

Sadece Presbiyopi Değil: Gelecek Daha Geniş

Yürütülen ileri çalışmalar, insan kollajeni inlay teknolojisinin gelecekte yalnızca presbiyopi için değil;

• Hipermetropi

• Astigmat

• Düşük dereceli miyopi

gibi kırma kusurlarında da kullanılabileceğini gösteriyor. Kollajen ekleme prensibiyle gözlük ihtiyacını azaltmayı hedefleyen bu biyolojik yaklaşım, şimdiden dünya çapında bilimsel platformlarda tartışılmaya başlandı.

Tek Paket, Tek Doku, Tek İşlem

ABD'de hazırlanan ve lazerle şekillendirilen biyolojik kollajen, steril paket içinde kliniğe ulaşıyor. Cerrah yalnızca:

1. Paketi açıyor

2. Kollajeni göz yüzeyine yerleştiriyor

3. Damla anesteziyle işlem 5–10 dakika içinde tamamlanıyor

Hiçbir kesi yok, doku çıkarımı yok, göz içi yapılara müdahale yok. Bu nedenle yöntem, modern göz cerrahisinin en doğal ve en biyolojik refraktif çözümü olarak tanımlanıyor.

Sonuç: Göz Sağlığında Yeni Bir Çağ

Lazerle şekillendirilen insan kollajeniyle yakın görmeyi geri kazandıran bu teknoloji, göz sağlığında yeni bir dönüm noktası oluşturuyor. Dünyanın dört bir yanında hızla yayılırken, Prof. Dr. Aylin Kılıç'ın öncülüğüyle Türkiye bu devrimin merkezlerinden biri hâline geliyor.

Gözlükten kurtulmak isteyen milyonlarca insan için artık yeni bir umut var:

Organik, biyolojik ve lazerle şekillendirilmiş insan kollajeni.

