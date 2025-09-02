Gözleri KaraDeniz uyarlama mı, yaşanmış hikaye mi?

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerinde buluştuğu Gözleri KaraDeniz, ilk dakikasından itibaren yoğun duygular uyandırarak izleyicisini derin bir hikâyenin içine çekiyor. Heyecanla beklenen yeni bölümü, Salı akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Ancak merak edilen asıl soru şu: Bu etkileyici dizi bir kurgu ürünü mü, yoksa yaşanmış olaylardan mı besleniyor?

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız'ın paylaştığı dizide, güçlü bir oyuncu topluluğu yer alıyor. Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi başarılı isimler projeye hayat veriyor. Yapım, yalnızca oyuncu performanslarıyla değil; Karadeniz'in kültürel dokusu, müzikleri, horon sahneleri ve romantik atmosferiyle de dikkat çekiyor.

GÖZLERİ KARADENİZ UYARLAMA MI?

Dizi herhangi bir kitabın ya da başka bir yapımın uyarlaması değil. Tamamen özgün senaryosuyla yazılmış olan Gözleri KaraDeniz, izleyiciye kendi kurgusal hikâyesini sunuyor.

GÖZLERİ KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Prodüksiyon ilk olarak Rize'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Çamlıhemşin ilçesinde başladı. Karadeniz'in büyüleyici doğasında geçen sahnelerin ardından çekimler İstanbul'a taşınarak burada devam ettiriliyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU

Yeni dizi, Karadeniz'den İstanbul'a uzanan çarpıcı bir serüveni anlatıyor. Azil, Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında büyürken bir anda geçmişine dair büyük bir sırla yüzleşir: Türkiye'nin en güçlü ailelerinden Maçari'lerin kayıp varisidir. Annesi olarak bildiği kadının ölümüyle sarsılan Azil, hakikatin peşine düşerek İstanbul'un gölgelerle dolu dünyasına adım atar. Bu yolculuk onu hem kardeşiyle zorlu bir hesaplaşmaya hem de kalbini yakan imkânsız bir aşka sürükler. İhanetler, entrikalar ve güç oyunlarının ortasında Azil'in sınavı yalnızca kudretle değil, vicdanıyla da olacaktır.