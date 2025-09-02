Gözleri KaraDeniz CANLI izleme linki var mı, Gözleri KaraDeniz 1. bölüm ATV izle!

Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın yer aldığı, izleyicileri daha ilk dakikadan duygusal bir yolculuğa çıkaran dizi, her Salı saat 20.00'de ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Peki, Gözleri KaraDeniz'in yeni bölümü için canlı izleme bağlantısı mevcut mu?

GÖZLERİ KARADENİZ 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Keşke başka bir dünya olsaydı" cümlesiyle başlayan hikâyede, Karadenizli denizci Azil Kaptan, uzun bir seferin ardından memleketi Rize'ye döner. Ancak gemisinde karşılaştığı yasa dışı olaya sessiz kalamaz ve bu durum ona güçlü bir düşman kazandırır. Bu sırada İstanbul'da yaşayan Rizeli köklü Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari cezaevinden çıkar. Mehmet, hem sevdiği kadın hem de ailesi için kritik kararların eşiğindedir. İş nedeniyle Rize'de bulunan Güneş Aydınay, tesadüfen Azil'in yardımını görür. Bu tanışıklık kısa sürede ikisini de geçmişleriyle yüzleştirirken, farkında olmadan geleceklerini de şekillendirecektir. Öte yandan, Osman Maçari'nin uzun yıllar gizlediği sırrın ortaya çıkmasıyla Maçari ailesi için geri dönülmez bir yol başlar.

GÖZLERİ KARADENİZ CANLI YAYIN

Dizinin yeni bölümleri, ATV ekranlarında yayınlanıyor. İzleyiciler, bölümleri ATV'nin resmi yayın kanalları üzerinden takip edebilir.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın bulunduğu dizide; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor. "Gözleri KaraDeniz", yalnızca güçlü öyküsüyle değil; Karadeniz'in eşsiz doğası, müzikleri, horon kültürü ve romantizmiyle de öne çıkıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KARAKTERLERİ

Halit Özgür Sarı / Azil Yılmaz

Rize'de büyüyen Azil, denizle iç içe yetişmiş, denizin çocuğu olmuştur. Anne bildiği Sabriye'nin yanında, aslında öz babaannesi olduğunu bilmediği Asiye Ana'nın gölgesinde büyümüştür.

Özge Yağız / Güneş Aydınay

Bir kazada anne ve babasını kaybeden Güneş, kardeşi Yunus'la birlikte teyzesi Nermin'in yanında büyür. Avukat olur, kardeşine annelik yapar, Mehmet'in sevdiği kadın, Nermin'in gelini olur; ancak kendisi olmayı hiç başaramaz.

Mehmet Özgür / Osman Maçari

Asiye ve Lütfü'nün tek çocuğu olan Osman, babasının ilgisizliği ve yasak aşkı nedeniyle farklı bir kişiliğe bürünür.

Ayten Uncuoğlu / Asiye Maçari

Geleneksel Karadeniz kadını Asiye, eşine bağlı yaşamış fakat ihanete uğramıştır. Oğlu Osman'ı tek başına büyütmüştür.

Mustafa Açılan / Mehmet Maçari

Annesinin gözdesi Mehmet, babası Osman'la mesafeli büyümüştür. Çocukluk aşkı Güneş'le yolları hiç kopmamıştır.

Yonca Şahinbaş / Nermin Maçari

Rize'ye yerleşen Nermin, hayallerinde hep İstanbul'a taşınmayı kurmuştur. Osman ile evlenerek Maçari ailesinin parçası olmuştur.

Erol Babaoğlu / Sado

Nermin'in babası Muzaffer'in yanında çalışan Sado, zamanla ailenin tetikçisi ve en güvenilir adamı haline gelmiştir.

Ebru Aykaç / Havva Kırkayvaz

Osman'ın üvey kardeşi Havva, Sado'ya gönlünü kaptırmıştır.

Eren Ören / Dursun Yılmaz

Azil'in kardeşi gibi büyüdüğü Dursun, hayatının her anında onunla omuz omuza olmuştur.

Osman Albayrak / Kınalı

Yangında ailesini kaybeden Kınalı, Osman ile hapiste tanışarak ona bağlanmıştır.

Onur Özaydın / Haki Çakaroğlu

Finans ve matematiğe ilgisi sayesinde aile şirketinde güçlü bir rol üstlenmiştir.

Türkü Su Demirel / Fatoş Maçari

Osman ve Nermin'in kızı olan Fatoş, annesiyle mesafeli, babasına hayran büyümüştür.

Gizem Arıkan / Ayla Çakaroğlu

Hayatını değiştirmek isteyen hırslı Ayla, Maçari ailesine girmenin yollarını bulur.

Berk Ali Çatal / Sancar Eskier

Mehmet'in sağ kolu, sırdaşı ve koruyucusu olan Sancar, küçük yaşlardan itibaren onun yanında büyümüştür.

Özgür Çınar Deveci / Yunus Aydınay

Güneş'in kardeşi Yunus, geçirdiği kazadan sonra ablasına anne gözüyle bakmıştır. Mehmet'in böbreğini alınca adeta onun karakterini de taşımaya başlamıştır.