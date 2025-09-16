Gözleri KaraDeniz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, Karadeniz'in büyüleyici manzaralarından başlayarak İstanbul'un gölgeli yönlerine uzanan sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. Seyircilerin kafasındaki en büyük merak konusu ise şu: Gözleri KaraDeniz'in 4. bölüme ait fragmanı yayınlandı mı?

GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Azil ve Güneş'in birlikte çıktığı macera, başta Nermin ve Mehmet olmak üzere evdeki herkesin dikkatini çeker. Mehmet, Havva ve Hidayet'in baskısından kurtulmak için bir plan kurar ancak bu plan, Maçari soyadının saygınlığını bir kez daha tehlikeye atacaktır.

Azil, kendisini Maçari ailesinin karanlık işlerinin ortasında bulur ve Osman'ı içeride bir köstebek olduğu konusunda uyarır. Bu sırada Mehmet'in tüm sırlarının ortaya çıkması an meselesidir.

Güneş ise istemediği hâlde adım adım Mehmet'le evliliğe doğru ilerlerken, bir yandan da Azil ile hayal ettiği geleceğin ihtimali arasında kalır. Kalbinin sesi ve görünmez zincirleri arasında doğru kararı vermek zorundadır.

GÖZLERİ KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Azil, intikam amacıyla İstanbul'a gelir ve kendini hiç beklemediği bir dünyanın içinde bulur. Karşısına çıkan düşman, ona hayatındaki en büyük acılardan birini yaşatır. Bu acının bedelini ödetmek isteyen Azil, süt kardeşi Dursun'la birlikte İstanbul'a doğru yola çıkar.

Osman Maçari, yıllardır özlemini çektiği oğlu Azil'i bu savaşta yalnız bırakmaz. Maçari ailesinin erkekleri, ilk kez hem ailenin hem de Azil'in düşmanı Havva Kırkayvaz'a karşı birleşir.

Azil'in eve dönüşü, Mehmet'in aile içindeki konumunu tehdit etmeye başlar. Havva ve Hidayet'in baskısıyla sıkışan Mehmet, kendini daralan bir çemberin ortasında bulur.

Güneş'in, ailenin müstakbel gelini olduğunu öğrenen Azil, duygularına hâkim olmaya çalışsa da istemeden Maçari'lerin işlerine dahil olur. Bu süreçte Güneş'in Azil'e yakın olma isteği ikiliyi tehlikeli bir duruma sürükler.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU

Gözleri Karadeniz, Karadeniz'den İstanbul'a uzanan tutkulu bir hikâyeyi konu alır. Denizle büyüyen Azil, bir anda Türkiye'nin en güçlü ailelerinden Maçari'lerin kayıp varisi olduğunu öğrenir. Annesi bildiği Sabriye'nin ölümüyle sarsılan Azil, köklerinin izini sürerek İstanbul'un karanlık dünyasına adım atar.

Bu yolculuk, onu hem kardeşiyle hesaplaşmaya hem de imkânsız bir aşka sürükler. İhanet, entrika ve güç savaşlarıyla dolu bu dünyada Azil'in en büyük sınavı yalnızca gücüyle değil, vicdanıyla olacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Halit Özgür Sarı (Azil Yılmaz) ve Özge Yağız (Güneş Aydınay) üstleniyor. Onlara Mehmet Özgür (Osman Maçari), Yonca Şahinbaş (Nermin Maçari), Mustafa Açılan (Mehmet Maçari), Erol Babaoğlu (Sado), Ebru Aykaç (Havva Kırkayvaz), Eren Ören (Dursun Yılmaz), Osman Albayrak (Kınalı), Onur Özaydın (Haki Çakaroğlu), Gizem Arıkan (Ayla Çakaroğlu), Berk Ali Çatal (Sancar Eskier), Türkü Su Demirel (Fatoş Maçari), Özgür Çınar Deveci (Yunus Aydınay) ve Ayten Uncuoğlu (Asiye Maçari) gibi deneyimli oyuncular eşlik ediyor.

Dizi, yalnızca güçlü hikâyesiyle değil; Karadeniz'in doğası, kültürü, müzikleri ve horon sahneleriyle de dikkat çekiyor.

GÖZLERİ KARADENİZ ÇEKİM YERİ

Dizinin çekimlerine Rize'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Çamlıhemşin ilçesinde başlandı. Karadeniz'in eşsiz atmosferini yansıtan sahnelerin ardından çekimlere İstanbul'da devam ediliyor.

GÖZLERİ KARADENİZ HAKKINDA DİĞER BİLGİLER

• Canlı Yayın: Yeni bölümler ATV ekranlarında yayınlanıyor. İzleyiciler, ATV'nin resmi kanalları ve çevrim içi platformları üzerinden bölümleri takip edebiliyor.

• Uyarlama Durumu: Dizi herhangi bir eserden uyarlama değildir, tamamen özgün bir senaryoya sahiptir.

• Yeni Bölüm Fragmanı: 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, kısa süre içinde izleyiciyle buluşması bekleniyor.