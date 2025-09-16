Gözleri KaraDeniz 3. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

İlk bölümde, Karadeniz'in hırçın sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan zorlu bir hikâyeye ortak olan izleyiciler, "Keşke başka bir dünya mümkün olsaydı" sözüyle başlayan yolculuğun içine çekiliyor. Yıllar sonra memleketi Rize'ye dönen Azil Kaptan, istemeden de olsa büyük bir hesaplaşmanın ortasında bulur kendini. Öte yandan Maçari ailesinin varisi Mehmet, cezaevinden çıktıktan sonra hayatını değiştirecek kararlarla yüzleşirken; Güneş Aydınay'ın tesadüfen bu hikâyeye dahil olması tüm dengeleri değiştirir. Aile sırlarının açığa çıktığı, aşk ve düşmanlıkların iç içe geçtiği dizinin ardından izleyiciler, "Gözleri KaraDeniz 3. bölüm tek parça, HD nereden izlenir?" sorusuna yanıt arıyor.

GÖZLER KARADENİZ KONUSU

Gözler Karadeniz, Karadeniz'in fırtınalı kıyılarından İstanbul'un karmaşık dünyasına uzanan tutkulu ve gizem dolu bir hikâyeyi ekranlara taşıyor. Asi dalgaların çocuğu Azil, annesi sandığı kadının ölümüyle sarsılır ve hayatını kökten değiştirecek gerçekle yüzleşir: Türkiye'nin en güçlü ailelerinden Maçari'lerin kayıp mirasçısıdır. Bu yeni kimliğiyle İstanbul'un karanlık sokaklarına adım atan Azil, hem ailesinin karanlık sırlarıyla hem de imkânsız görünen bir aşkla mücadele etmek zorunda kalır. Güç oyunları, ihanetler ve entrikaların gölgesinde Azil'in vereceği en büyük savaş ise kendi vicdanına karşı olacaktır.

GÖZLER KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizide, usta ve genç kuşak oyuncular bir araya geliyor:

• Mehmet Özgür

• Yonca Şahinbaş

• Mustafa Açılan

• Erol Babaoğlu

• Ebru Aykaç

• Eren Ören

• Osman Albayrak

• Onur Özaydın

• Gizem Arıkan

• Berk Ali Çatal

• Türkü Su Demirel

• Özgür Çınar Deveci

• Ayten Uncuoğlu

Karadeniz'in büyüleyici doğası, yöresel ezgileri ve geleneksel horon kültürüyle harmanlanan dizi, farklı atmosferiyle dikkat çekiyor.

GÖZLER KARADENİZ KARAKTERLERİ

• Halit Özgür Sarı / Azil Yılmaz: Rize'nin denizle yoğrulmuş çocuğu, ailesinin gizemli geçmişiyle yüzleşir.

• Özge Yağız / Güneş Aydınay: Küçük yaşta ailesini kaybeden, avukat olarak ayakta kalmaya çalışan genç bir kadın.

• Mehmet Özgür / Osman Maçari: Ailesinin sırlarının yüküyle kırılmış, güçlü ama suskun bir figür.

• Ayten Uncuoğlu / Asiye Maçari: Oğlunu tek başına büyütmüş, dirayetli bir Karadeniz kadını.

• Mustafa Açılan / Mehmet Maçari: Annesinin gözdesi, çocukluk aşkı Güneş'le yolları kesişen genç adam.

• Yonca Şahinbaş / Nermin Maçari: İstanbul hayaliyle büyüyüp Maçari ailesine gelin gelen kadın.

• Erol Babaoğlu / Sado: Ailenin gölgedeki sadık adamı ve tetikçisi.

• Ebru Aykaç / Havva Kırkayvaz: Osman'ın üvey kardeşi, kalbini Sado'ya kaptırmış biri.

• Eren Ören / Dursun Yılmaz: Azil'in en yakın dostu ve süt kardeşi.

• Osman Albayrak / Kınalı: Hapiste Osman'la tanışıp ona bağlanan sadık karakter.

• Onur Özaydın / Haki Çakaroğlu: Nermin'in kardeşi, finansal zekâsıyla aile işlerinde öne çıkan biri.

• Türkü Su Demirel / Fatoş Maçari: Osman ile Nermin'in kızı, ailenin genç yüzü.

• Gizem Arıkan / Ayla Çakaroğlu: Aileye dâhil olarak yükselmeyi amaçlayan hırslı genç kadın.

• Berk Ali Çatal / Sancar Eskier: Mehmet'in sırdaşı ve en yakın koruyucusu.

• Özgür Çınar Deveci / Yunus Aydınay: Güneş'in kardeşi, Mehmet'ten aldığı böbrekle hayatı değişen genç adam.

GÖZLER KARADENİZ BÖLÜMLERİ

Dizinin tüm bölümleri, ATV'nin resmi platformları üzerinden izlenebiliyor. İzleyiciler, istedikleri bölüme istedikleri zaman ulaşabiliyor.

GÖZLER KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azil ve Güneş'in birlikte çıktığı macera, başta Nermin ve Mehmet olmak üzere evdekilerin dikkatini çeker. Mehmet'in Havva ve Hidayet baskısından kurtulmak için kurduğu oyun, Maçari adının saygınlığını tehlikeye atacaktır. Azil, Osman'ı içeride bir köstebek olduğu konusunda uyarır. Köşeye sıkışan Mehmet'in açığa çıkması an meselesidir.

Güneş, istemese de adım adım Mehmet'le evliliğe doğru ilerlemektedir. Azil'le kurduğu hayallere tutunmaya çalışırken kalbinin sesi ile görünmez zincirleri arasında doğru kararı vermek zorunda kalır.

GÖZLER KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azil intikam için İstanbul'a gelir ve kendini beklemediği bir dünyanın içinde bulur. Karşısına çıkan düşman, Azil'e hayatındaki en büyük acılardan birini yaşatır. Bu acının bedelini ödetmek isteyen Azil, süt kardeşi Dursun'la birlikte İstanbul'a gider.

Osman Maçari, yıllardır hasretini çektiği oğlu Azil'i kavgasında yalnız bırakmaz. Maçari ailesinin erkekleri, Azil'in baş düşmanı Havva Kırkayvaz'a karşı ilk kez birlikte hareket eder. Mehmet, Azil'in eve gelişiyle aile içindeki konumunun sarsılmasından korkar ve Havva ile Hidayet'in baskısıyla daha da daralan bir çemberde sıkışır.

Güneş'in, ailenin müstakbel gelini olduğunu öğrenen Azil, duygularını bastırmaya çalışırken istemeden de olsa Maçari'lerin işlerine dâhil olur. Bu sırada Güneş'in Azil'e yakın olma isteği, ikiliyi tehlikeli bir duruma sürükler.