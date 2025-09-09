Gözleri KaraDeniz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı dizi, Karadeniz'in büyüleyici doğasından başlayıp İstanbul'un karanlık yüzüne uzanan sürükleyici hikâyesiyle izleyicilere unutulmaz bir serüven sunuyor. İzleyicilerin aklındaki en büyük soru ise şu: Gözleri KaraDeniz'in 3. bölümüne ait fragman seyirciyle buluştu mu?

GÖZLERİ KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimlerine ilk olarak Rize'nin doğal güzellikleriyle ünlü Çamlıhemşin ilçesinde başlandı. Karadeniz'in eşsiz atmosferini yansıtan sahnelerin ardından çekimler İstanbul'da devam ediyor.

GÖZLERİ KARADENİZ 3. BÖLÜM FRAGMANI

Merakla beklenen Gözleri Karadeniz'in 3. bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşmadı. Yeni tanıtımın kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCULARI

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerinde yer aldığı dizide; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi deneyimli isimler rol alıyor. Dizi yalnızca güçlü oyuncu kadrosuyla değil; Karadeniz kültürü, müzikleri, horon sahneleri ve romantik dokusuyla da dikkat çekiyor.

GÖZLERİ KARADENİZ UYARLAMA MI?

Dizi herhangi bir eserden uyarlama değil. Tamamen özgün bir senaryoya sahip olan Gözleri Karadeniz, kendi hikâyesini seyirciyle buluşturuyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU

Yeni dizi Gözleri Karadeniz, Karadeniz'den İstanbul'a uzanan tutkulu bir hikâyeyi işliyor. Asi suların çocuğu Azil, bir anda geçmişine dair sırlarla yüzleşir. Türkiye'nin en kudretli ailesi Maçari'lerin kayıp varisi olduğunu öğrenen Azil, annesinin ölümüyle sarsılır ve gerçeğin peşinde İstanbul'un karanlık dünyasına adım atar. Bu yolculuk onu hem kardeşiyle hesaplaşmaya hem de imkânsız bir aşka sürükler. Entrikalar, ihanetler ve vicdan sınavlarıyla dolu bu dünyada Azil'in mücadelesi sadece güçle değil, kalbiyle de olacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azil, intikam için İstanbul'a gelir ve kendini hiç beklemediği bir dünyanın içinde bulur. Karşısına çıkan düşman ona hayatının en büyük acılarından birini yaşatır. Bu acının bedelini ödetmek isteyen Azil, süt kardeşi Dursun'la İstanbul'a doğru yol alır. Osman Maçari, yıllardır beklediği oğlu Azil'i bu kavgasında yalnız bırakmaz. Ailenin erkekleri, baş düşmanları Havva Kırkayvaz'a karşı ilk kez birlikte hareket eder. Mehmet ise Azil'in gelişiyle aile içindeki konumunun sarsılmasından endişe duyar. Güneş'in müstakbel gelin olduğunu öğrenen Azil, duygularına hâkim olmaya çalışırken Maçari ailesinin işlerine istemeden de olsa dâhil olur. Güneş'in Azil'e yakın olmak istemesi ise ikiliyi tehlikeli bir yola sürükler.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azil Kaptan, uzun bir seferin ardından Rize'ye dönerken gemisinde yasa dışı bir duruma kayıtsız kalamaz ve azılı bir düşman edinir. Bu sırada İstanbul'da yaşayan Maçari ailesinin varisi Mehmet hapisten çıkar. Hem aşk hem de aile bağları arasında kritik kararların eşiğindedir. İş için Rize'ye gelen Güneş, tesadüfen Azil'le tanışır ve hayatları birbirine bağlanır. Osman Maçari'nin yıllardır sakladığı sır ortaya çıktığında, ailenin kaderi geri dönüşü olmayan bir yola girer.