Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
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Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi

07.01.2021 08:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 08:13
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi

VAN'da, 1 yıl önce Van Gölü sahilinde dolaşırken bulduğu, gözleri görmeyen yavru köpeği sahiplenen Kılıç Arslan (50), bakımını yapmaya başladı.

VAN'da, 1 yıl önce Van Gölü sahilinde dolaşırken bulduğu, gözleri görmeyen yavru köpeği sahiplenen Kılıç Arslan (50), bakımını yapmaya başladı. 3 çocuk babası Arslan, köpeğe 'Gözüm' adını verdi.

Erciş merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, yerleşim alanlarının dışında bulunan Gölağzı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşayan 3 çocuk babası Kılıç Arslan, geçen yıl, Van Gölü sahilinde dolaşırken, gözleri görmeyen yavru bir köpek buldu. Arslan, gözleri görmediği için yiyecek bulmakta zorlanan yavru köpeği evine götürmeye ve sahiplenmeye karar verdi. Arslan, bahçede bir külübe yaptığı ve bakımını yaptığı köpeğe, gözleri görmediği için 'Gözüm' adını verdi.

Kısa sürede toparlanan Gözüm, ailenin maskotu oldu. Sahiplerini seslerinden tanıyan Gözüm, müstakil eve bekçilik yapmaya başladı.

Bahçesinde bir köpeğini daha olduğunu anlatan Arslan, küçükbaş yetiştiriciliği yaptıklarını, Gözüm'den de mennun olduklarını belirterek, "Yaşadığımız evin çevresinde başka bir ev yok ve küçükbaş hayvan besliyoruz. Gözüm'ün gözleri görmüyor ama yabancı biri geldiğinde hemen çıkıp havlamaya başlıyor ve evi koruma güdüsüyle hareket ediyor. Gözüm'le beraber 7 köpeğim daha vardı, hepsini arkadaşlarıma dağıttım, sadece 2 tane kaldı. İki gözü görmeyen köpeğimi götürüp veterinere de gösterdim, katarakt olduğunu söylediler. Düzelme durumu varsa tedavisini de yaptırmak istiyorum. Köpeğin kör olması hiç önemli değil. Geldiğimizde hissedip, mutlu oluyor ve koşup yanımıza geliyor. Bazen koşarken sağa-sola veya ağaca çarptığı da oluyor. Ama onu seviyoruz. Biz ona, o da bizi koruyor" dedi. 


Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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