Eski günlere bir adım daha! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski günlere bir adım daha! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Koronayla mücadele hız kesmeden devam ederken, gözler bugün saat 15.00'te toplanacak olan Kabine'ye çevrildi. Toplantıda; pazar günü sokağa çıkma yasağı, hafta içi kısıtlama saatleri, açık alanda maske kullanımı gibi 6 önemli konunun değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye adım adım tam normalleşmeye doğru giderken, gözler bugün saat 15.00'de gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülürken, hız kazanan aşılama çalışmalarının masaya yatırılarak, bunun vaka sayılarına yansımalarının değerlendirileceği, ayrıca yerli aşı çalışmalarının da toplantının önemli başlıklarından olacağı tahmin ediliyor.

NATO ZİRVESİ DE KONUŞULACAK

Toplantının en önemli gündem maddesini 22 Haziran sonrasında uygulanacak yeni kademeli normalleşme takvimi oluşturacak. İç ve dış gelişmelerin yanı sıra NATO Liderler Zirvesinin sonuçlarının değerlendirileceği toplantıda Erdoğan, yaptığı görüşmelerle ilgili Kabine'yi bilgilendirecek.

MASADA 6 MADDE VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kapsamlı brifing vereceği toplantıda yeni kararların alınması bekleniyor. Masada değerlendirilmesi beklenen konular şöyle:

  • Hafta içi kısıtlama saatleri
  • Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması
  • Açık alanda maske kullanımı
  • Turizmciye KDV müjdesi
  • Eczanelerde aşıya izin verilmesi ve aşı çadırları
  • AVM'lerin çalışma saatleri

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA ESNE

1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saat 22.00'den sonra uygulanması, pazar günlerinin ise tamamen kısıtlama kapsamına alınması kararlaştırılmıştı. Bugün yapılacak Kabine'de vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama çalışmalarındaki artışa bağlı olarak pazar günü uygulanan kısıtlamaların cumartesine benzer şekilde esnetilmesi seçeneği tartışılacak. Toplantıda hafta içi saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik saatlerin ötelenmesi de ele alınacak başlıklar arasında.

AÇIK ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI

Toplantıda aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşulacak. Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM'lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi; ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Toplantıda Erdoğan'ın "Müjdesini vereceğiz" dediği turizmcilere sağlanan KDV desteği süresinin uzatılması da konuşulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, turizm sezonu ve yurtdışında turist çekmeye yönelik süren diplomasi trafiğiyle ilgili bilgilendirmede bulunacak.

AVM'LER DE GÜNDEMDE

AVM'lerin normal çalışma saatlerine dönmesi, belli yerlere aşı merkezleri açılması ve eczanelerde aşıya izin verilmesi de ele alınacak konular arasında.

Eski günlere bir adım daha! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var
Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? Kabine, iki kritik gündemle toplanıyor
Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? Kabine, iki kritik gündemle toplanıyor
Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısında
Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısında
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Seda Sayan Sinan Çetin Demet Özdemir
Spor Cristiano Aytaç Kara Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski günlere bir adım daha! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:00:23. #1.16#

title