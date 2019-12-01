Gözleme sektörüne yeni bir tat: Kestaneli gözleme

01.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:05

DÜZCE(İHA) – Kış akşamlarında eğlencelik olarak yenilen, şekeriyle lezzetine lezzet katan kestane, Düzce'de gözlemenin içine girdi. Yetiştirilen kestanesi aroması nedeniyle Türkiye'de vazgeçilmez kestaneler arasında yer alan Düzce kestanesinden yapılan gözlemeler büyük ilgi gördü.



Sahip olduğu aroma nedeniyle Türkiye'nin vazgeçilmez kestaneleri arasında yer alan Düzce kestanesi, gözlemeye malzeme oldu. Fatma Doğan isimli ev hanımı, Düzce kestanesini kavurarak harmanladı. İç malzemelerini de ekleyen Fatma Doğan, kestaneli gözlemeyi yaparak, gözleme severlerin beğenisine sundu. Daha önce böyle bir lezzetin hiç yapılmadığını aktaran Fatma Doğan, ilk defa böyle bir tat ile vatandaşların beğenisine çıktıklarını dile getirdi. Fatma Doğan, "Kestaneli gözleme. Kestane başka türlü nerede olacak. Kestanecilerden kestane alıp yemektense biz de böyle bir alternatif yaptık. Önce kestaneyi yıkıyoruz, ayıklıyoruz, fırınlıyoruz. Fırınladıktan sonra biraz böyle pişiyor ama tamamı ile pişmeyecek. Çünkü tamamı ile pişerse un haline gelir. Biraz fındık tarzında olsun diye biraz iri çekilir. Çekildikten sonra soğanladık, baharatladık, kavurduk. Soğanla kavurduğumuz zaman da kestaneyi attık, orada tekrar kavurmasını yaptık. 1-2 dakika bu işlemi yaptık. Kestane ile soğanın karışması için yaptık bu işi. Lezzeti birbirine kaynasın diye yaptık. Kestaneli gözleme daha önce hiçbir yerde yoktu. İlk defa yaptık. Şu anda buna ilgi var. Farklı lezzetler farklı kültürler Düzce'de. Düzce için biz her şeye varız. Bu gözleme tuzlu. Öyle şekerli değil. Ama tuzluda da aşırı tuzlu değil. Tuzlu yiyemeyenler için alternatif. Aşırı tuzlu olmamak şartı ile tatlı tuzlu bir şey oldu" dedi.



Daha önce kestaneyi tek yediğini fakat ilk defa kestaneli gözleme yediğini dile getiren Onur Doğan ise, farklı bir tat olduğunu, gözleme ile birlikte daha değişik bir aroma olduğunu söyledi. Onur Doğan, "Ben daha önce kestane de yedim ama ilk defa kestaneli gözleme yedim. Kestanenin o şekerliliği, tatlılığı ve değişik bir güzellik katmış. Değişik bir aroma oluşmuş. Güzel tavsiye ederim. Beğendim çok beğendim. Böyle ağızda değişik bir tat bırakıyor. Kestanenin o tatlılığını hala hissediyorum ağzımda" diye konuştu.



İçindeki lezzetli aroması ile Türkiye'nin birçok bölgesinden kestane severler tarafından tercih edilen Düzce kestanesi, şekerinden, kebabından sonra şimdi de sofralarımıza gözleme olarak gelmeye aday oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA