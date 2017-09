Gözdağı Vermek İçin Genelkurmay'ın Üstünde Uçmuş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bombalanması emrini veren ve o gece ilk uçuşu yapan sanık eski Pilot Kurmay Binbaşı Mehmet Fatih Çavur savunma yapıyor.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Çavur, düşman unsurlarına gözdağı vermek için 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı karargahı üstünde uçtuğunu iddia etti.



Savunmasına hazırlık aşamasında verdiği ifadeleri reddederek başlayan Çavur, mahkeme huzurundaki beyanlarının esas alınmasını istedi.



Olay tarihinde 142. Filoda harekat subayı olarak görev yaptığını belirten Çavur, başarılı bir kariyere sahip olduğunu, amirleri tarafından sürekli takdir edildiğini, üstün hizmet madalyası aldığını, kendisinden daha rütbeli komutanından bile çok fazla şerit rozet sahibi olduğunu söyledi.



Devlete ait okullarda öğrenim gördüğünü, ailesi ve yakın çevresinden hiç kimsenin FETÖ ile ilişkinin bulunmadığını iddia eden Çavur, buna rağmen örgüt yöneticiliğiyle suçlandığını belirtti.



Savunmasının ilk iki saatlik bölümünde, "Akıncı Üssü'nün idari yapılanması", "sorumlu komutanları", "savaş uçaklarının kabiliyetleri" ve "terörle mücadele harekat tarzı" konularını anlatan Çavur, daha sonra darbe girişimine yönelik beyanlarda bulundu.



İddianamede hakkında isnat edilen suçlamaların somut delilere dayandırılamadığını öne süren Çavur, "O gece 'Akıncı'daysanız darbecisiniz, darbeciyseniz FETÖ'cüsünüz' paradoksuna atılarak savunma yapmamız istenmiştir.

Zorla örgüt yöneticisi yapılmak için uğraşılmıştır.



Aynı yerdeki 5 kişiden birinin ifadesinde saçma sapan, alakası olmayan bir yerde yönetici olduğum çıkarımında bulunduğu iddiasıyla yargılanıyorum." iddiasında bulundu.



Emir komuta zinciri içerisinde hareket ettiğini öne süren Çavur, verilen emri yerine getirmekle sorumlu olduğunu belirterek, askerlere özgü bu durumun suçlama gerekçesi yapılamayacağını savundu.



Emirleri kendisine verenlerin komutanları olduğunu söyleyen Çavur, "Emirlerin suç teşkil edeceğini nereden bilebilirim. Hiç kimseden darbe emri almadım. İnsan kendi memleketinde bir yeri bombalayacak ama darbe olacak. Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Bütün Türkiye'ye mantıksız geliyor. Kimse bunun bir darbe olduğuna inanmıyor. Amirlerin söyledikleri şeylerden sonra bizim sığındığımız şey iç hizmet kanunudur ve sorumlu amirin kendisidir. Komutan sana emir verir, sen de yerine getirirsin." dedi.





Darbe girişiminin "başarısız olması için sergilenen bir oyun" olduğunu iddia eden Çavur,

"Mozambik ordusu yapsa bu kadar hatayı bir arada yapamazdı. Başarısız olması için öne sürülen bir oyundu. Körler topluluğu, müsamere sergilemiştir." iddiasında bulundu.









"Sulandırmadan savunmana devam et"



Darbe girişiminden sonra evinde, aracında ve iş yerinde arama yapıldığını, el konulanlar arasında nelerin olduğunu merak ettiğini belirten Çavur, "Matkabıma da el konulmuş mudur? Darbeli matkap olduğu için soruyorum." demesinin üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Sulandırmadan savunmana devam et. Daha önce de söyledim. O kadar şehit var, ona göre davranın. Eğer o hassasiyet olmasaydı çok daha ağır benzetmeleri biz de yapardık." diyerek sanığı uyardı.



15 Temmuz akşamı Yarbay Hakan Karakuş'un silahlı terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik büyük bir harekat yapılacağını söylediğini anlatan Çavur, sorgu aşamasındaki ifadesine Meclis ve Emniyet gibi kamu binalarının da bu harekat kapsamında vurulacak hedef olarak eklendiğini iddia etti.



Sanık eski Albay Ahmet Özçetin'in kendisine bir kağıda yazılı hedefleri verdiği şeklinde bir beyanın olmadığını öne süren Çavur, "Hayatımda böyle bir tarif görmedim. Bu tarifi ancak bakkal Mehmet efendi yapar. Asla o şekilde bir atış yapılamaz. Ahmet Özçetin bir kağıt getirecekse bana niye getirsin? Elinde telsizi var, oradan da söyleyebilir. Bana gerek yok. Bu tamamen uydurmadır." iddiasında bulundu.



Çavur, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine ilişkin "Ak Saray'ın camlarını indirin" dediği yönündeki beyanını da yalanladı.



Uçağında 45-50 dakika daha uçacak kadar yakıt bulunmasına rağmen indiğini savunan Çavur, telsiz kayıtlarına yansıyan ve lehine olan bu durumun iddianamede yer almadığını iddia etti.



15 Temmuz akşamı filoda rutin görevleri kapsamında iki öğretmen pilotla uçuş simülasyonu yaptıklarını, ardından filo komutanlarını ziyaret ettiklerini belirten Çavur, bir süre sonra filo komutanının teğmenleri brifing salonunda topladığını, saat 16.30 sularında kendisinin de brifing salonuna gittiğini, burada komutanın teğmenlere terörle mücadele harekatı (TMH) görevi olabileceğinden bahsettiğini söyledi.



"Sorumluluğunuzu yerine getirin"



Pilotlara, "Bu günler için yetiştirildiğiniz, emeğimizin karşılığını verin" şeklinde bir açıklamasının bulunmadığını iddia eden Çavur, toplantıda komutanın söyledikleri ifadeleri kursiyer pilotlara aktardığını ve subayların üste kalmasını istediğini savundu. Çavur, pilotlara, "Sorumluluk geldiğinde sorumluluğunuzu yerine getirin" dediğini öne sürdü.



Saat 20.30'da filo komutanının emriyle TMH görevi için toplandıklarını anlatan Çavur, brifingde komutanın söylediklerini not almak için bir tomar kağıt aldığını, harekatta uçabilecek pilotların isim ve uçuştaki görevlerini harekat subayı olması dolayısıyla belirleyerek müsvedde kağıda yazdığını öne sürdü.



Çavur, üs komutanının TMH emrinin kimden geldiğini söylemediğini savundu.



Bu arada sanık Özçetin'in uçuş talimatının verildiğini öne süren Çavur, "Uçuş listesinde en üste adım olduğu için teçhizatımı giydim. Genelkurmay üzerinde uçmak için çıkış yaptım." dedi.



Uçuş yapmadan önce Genelkurmay Başkanlığını bulabilmek için koordinatı istediğini belirten Çavur, koordinatı kimden aldığını hatırlamadığını öne sürdü.



Saat 22.00'de kalkış için harekat ettiğini anlatan Çavur, uçağında havadan yere atılan mühimmat bulunmadığını, Genelkurmay üstünde uçmasının sebebinin ise buradaki düşman unsurlara gözdağı vermek olduğunu iddia etti.



Çavur, pist başı yaptığı sırada kuleye hareketini bildirdiğini, bunun da darbe girişimini başlattığı yönünde algılandığını öne sürdü.



Yaklaşık 15 dakika Genelkurmay Başkanlığını aradığını, binanın etrafında polis ekiplerinin ışıklarını gördüğünü belirten Çavur, ne olduğunu anlamak için kısa bir süre bölgede kalıp daha sonra ayrıldığını öne sürdü.



Akıncı Üssü'ne döndükten sonra çatışmaya ilişkin herhangi bir şey görmediğini komutanlarına aktardığını öne süren Çavur, daha sonra komutanıyla birlikte 143. filoya geçtiklerini, burada eli silahlı personelin nöbet tutuğunu gördüğünü, komutanın talimatıyla filonun kantininde beklemeye başladığını anlattı.



Genelkurmay Başkanının da Akıncı Üssü'ne geldiğini duyduğunu söyleyen Çavur, "Terör saldırısından korumak için Genelkurmay Başkanının buraya getirilmiş olabileceğini, terörle mücadele harekatını buradan yönettiğini düşündüm." dedi.



Çavur, sabaha kadar 143. filoda beklediğini, daha sonra 141. filoya gidip aracıyla lojmanlara geçtiğini söyledi.



Evinde ele geçirilen üç adet bir dolarlık banknotlara da değinen Çavur, çocukları için döviz yatırımı yaptığını, söz konusu banknotların da buradan alındığını belirterek dolarların kendisi için manevi bir değerinin bulunmadığını savundu.



Duruşmaya ara verildi.