Gözaltına alınan tiyatro sanatçısı Orhan Aydın kimdir, kaç yaşında?

Urla'da bir festival için bulunan Orhan Aydın, hakkında giyabi tutuklama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Tiyatro sanatçısı, durumu kendi Twitter hesabından takipçileri ile paylaştı. 72 yaşındaki sanatçının bu tweeti sosyal medyada büyük destek gördü. Peki Orhan Aydın kimdir, hangi yapımlarda oynadı?

ORHAN AYDIN KİMDİR?

Orhan Aydın, 27 Eylül 1947'de Ankara'da doğdu. Aslen Artvinli olan sanatçının tiyatro hayatı ortaokul son sınıfta başladı. Uzunca bir süre Ankara Halkevleri'nde çalıştı.

1976 yılında kendisinin yazdığı ve yönettiği oyunla İstanbul'da okullar arası tiyatro yarışmasında birincilik kazandı. Bu başarı ile dikkatleri çeken Orhan Aydın, TRT İstanbul Çocuk Radyosu'nda 1976-1978 yılları arasında çocuk saati programları yaptı. Büyük beğeni toplayan bu programlar sonrasında TRT'de birçok programda yer aldı.

1980'de TRT'de yayınlanan 5 Dakika adlı program Kavruk Hasan tiplemesiyle daha geniş kitleler tarafından tanındı.

1992 yılında yapımcılığını Selim Soydan'ın, yönetmenliğini Bilge Olgaç'ın yaptığı Kurşun Adres Sormaz adlı sinema filminde hakim rolünde oynarken başrollerde Aytaç Arman, Halil Ergün, Levent Ülgen, Şerif Sezer rol almıştır.

2017 yılında 'Nazım Oyuncuları' adlı bir tiyatro gurubu ile yönetmenliğini yapıp oyunculuk da yaptığı 'Nazım Hikmet Onlar ki', adlı oyunda 'Barış barış barış'diye bir kolaj, Louis Aragon'dan Pablo Neruda'ya, Ataol Behramoğlu'ndan Nazım Hikmet'e, Bertolt Brecht'den Puşkin'e şiirler, bu şiirlerden şarkılar ve görselleri içeren, Orhan Veli Kanık'dan Cep Delik Cepken Delik, Sabahattin Ali'den Tabutumun Altı Çatlak, Can Yücel'den Aşk Olsun adlı gösteriler sürüyor.

Muhalif kişiliği ile bilinen Orhan Aydın, İnternet üzerinden yayın yapan soL haber portalındanda köşe yazarlığı yapmaktadır.

TKP üyesi olan Orhan Aydın, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölge Bağımsız milletvekili adayı oldu.

10 Temmuz 2018 sosyal medya paylaşımları nedeniyle Beyoğlu Emniyeti'nce gözaltına alındı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2017 - Onlar ki... : Nazım Hikmet - Nazım Oyuncuları

2013 - Testosteron : Andrzej Saramonowicz - Oyun Atölyesi

2010 - Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim: Nazım Hikmet - Tiyatro Grubu

2009 - Pes Doğrusu : Orhan Aydın - Tiyatro Gayrettepe Oyuncuları

2005 - Yıldızların Altında : Gani Müjde - Müzikal & Kabare

Filmleri ve Dizileri :

2016 - Trendeki Yolcu (Sinema Filmi)

2016 - Mezarcı (Muhtar) (Sinema Filmi)

2014 - Yola Çıkmak (Cemil Kaya) (Sinema Filmi)

2014 - 2016 - Kertenkele (Bahtiyar) (TV Dizisi)

2013 - Peri Masalı (Poyraz) (Sinema Filmi)

2013 - Fatih (Venedik Doçu) (TV Dizisi)

2012 - Ustura Kemal (Emniyet Müdürü) (TV Dizisi)

2012 - Nasıl Geçti Habersiz (Ahmet) (TV Dizisi)

2012 - Barınak (Sinan Baba) (Sinema Filmi)

2011 - Karakol - Herkes Adalet İster (Alaattin) (TV Dizisi)

2011 - Devrimden Sonra (Öğretim Görevlisi) (Sinema Filmi)

2010 - Yerden Yüksek (TV Dizisi)

2010 - Nakş-ı Dil Sultan (Halil Hamit Paşa) (TV Dizisi)

2010 - 10 Saatte Büyümek (Kısa Film)

2008 - 2010 - Adanalı (Nevzat Müdür) (TV Dizisi)

2005 - Satıcı (Satıcı) (TV Filmi)

2005 - Emret Komutanım (Tarihi Eser Kaçakçısı) (TV Dizisi)

2005 - Anadolu Efsaneleri - Sarı Kız Tepesi (TV Filmi)

2005 - Anadolu Efsaneleri - Dikilitaş Efsanesi (İsmail) (TV Filmi)

2005 - Anadolu Efsaneleri - Bostancı Baba (TV Filmi)

2004 - Göl Efsanesi (TV Filmi)

2004 - Anadolu Efsaneleri - Kıyan Tepesi (Sinema Filmi)

2003 - Fişgittin Bey (TV Filmi)

2001 - Tatlı Hayat (Hüsnü) (TV Dizisi)

2001 - Küçük Besleme (Osman) (TV Dizisi)

1998 - İkinci Bahar (TV Dizisi)

1998 - Hoşçakal Yarın (Yusuf Aslan'ın Avukatı) (Sinema Filmi)

1996 - Kurtuluş (General Dimaras) (TV Dizisi)

1993 - Hastane (Dr. İskender Akoğlu) (TV Dizisi)

1993 - Gerçek Kesit (TV Dizisi)

1992 - Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Başhekim) (Sinema Filmi)

1992 - Kurşun Adres Sormaz (Hakim) (Sinema Filmi)

1991 - Deniz Gurbetçileri (TV Dizisi)

1991 - Ankara Yollarında (Sinema Filmi)

1991 - Ana (Sivri Zeka) (TV Dizisi)

1987 - Yaprak Dökümü (Vehbi) (TV Dizisi)

1986 - Öldüren Dakikalar/Deniz (Komiser Cemil) (Sinema Filmi)

1986 - Muhteşem İkili (Sinema Filmi)

1986 - Hesap Günü (Sinema Filmi)

1985 - Muhteşem (Sinema Filmi)

1976 - Darısı Başınıza (Çaycı Çırağı) (TV Dizisi)