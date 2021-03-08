Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, serbest bırakıldı
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Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, serbest bırakıldı

08.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:17

İstanbul Beylikdüzü'nde polis çevirmesinde aracının bagajından 20 gram uyuşturucu çıkan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde bir mekanda eğlendikten sonra Etiler'deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar'ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durduruldu. Araçta arama yapan polis ekipleri bagajda yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan genç oyuncu ve arkadaşı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulandı.

İFADESİNDE ESKİ SEVGİLİSİNİ SUÇLADI

İfadesinde uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyleyen Çınar, eski sevgilisinin intikam için araca koymuş olabileceğini iddia etti. Bunun üzerine polis ekipleri eski sevgili Furkan Çalıkoğlu'nu da gözaltına aldı.

3 ŞÜPHELİ DE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 3 zanlı, ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çalıkoğlu'nun yapılan sorgusunda eski sevgilisinin suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan oyuncu Ayşegül Çınar ile 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, serbest bırakıldı
Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, serbest bırakıldı
Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, serbest bırakıldı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:16:39. #1.16#
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