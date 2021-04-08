Göz Vakfı, hırsızların umutlarını çaldığı görme engelli Nehir'in tedavisini üstlendi
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Göz Vakfı, hırsızların umutlarını çaldığı görme engelli Nehir'in tedavisini üstlendi

Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Güncel

Antalya'da tedavisi ve eğitimi için ailesinin biriktirdiği 45 bin lira değerindeki altın hırsızlarca çalınan 5 yaşındaki Nehir'in, Göz Vakfının girişimleriyle geldiği İstanbul'da tedavisine başlandı.

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Antalya'da tedavisi ve eğitimi için ailesinin biriktirdiği 45 bin lira değerindeki altın hırsızlarca çalınan 5 yaşındaki Nehir'in, Göz Vakfının girişimleriyle geldiği İstanbul'da tedavisine başlandı.

Kepez ilçesinde yaşayan Adem (36) ile Dünya Çökmez (26) çiftinin, görme engelli ve gelişim geriliği bulunan 5 yaşındaki kızları Nehir için biriktirdiği 45 bin lira değerindeki altının evlerine giren hırsızlarca çalınması, AA tarafından Türkiye'nin gündemine taşındı.

Göz Vakfı yetkilileri haber üzerine Çökmez ailesiyle iletişime geçerek aileyi İstanbul'daki hastanelerine davet etti. Aile, kızlarıyla birlikte vakfın Bayrampaşa'daki hastanesine geldi.

Nehir'i muayene eden Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mitat Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük kızın her iki gözünün bazı bölgelerinde doğumsal olarak gelişmeme durumu olduğunu söyledi.

Nehir'in yakın takip gerektiren bir hasta olduğunu vurgulayan Altuğ, "Takiple birlikte sağ gözünün günde en az 2 saat bantla kapatılması lazım. Göz yapılarının gelişmesi ameliyatla düzelecek bir şey değildir. İlerleyen yaşlarda müdahale edilebilir. Şimdi en önemlisi mümkün olduğunca görme seviyesini artırmaya çalışmak." dedi.

Küçük kızın 3-4 aylık periyotlarla kontrol edilmesi gerektiğini de vurgulayan Opr. Dr. Mitat Altuğ, şöyle konuştu:

"Bu hastalarda gözün sinir tabakasında da gelişmeme olabiliyor. Bu, ameliyatla düzeltilebilecek bir durum değil, maalesef doğumsal bir durum. Mümkün olduğunca hastaya zarar vermeksizin görme seviyesini artıracak yaklaşımlarda bulunuyoruz. Bu da kapama tedavisi, görsel uyaranları almak ve yakın periyodik takiptir. Periyodik takiplerde görme seviyesi biraz daha artarsa ilerleyen dönemlerde kayma açısından, iris kolobomu dediğimiz durumun düzeltilmesi bakımından bazı müdahaleler olabilir ama bu şu an için erken. Şu anda sol gözü fikse etmediği için görme seviyesi konusunda konuşmak doğru olmaz. Sol gözü çok kullanmıyor. Az gördüğünü söyleyebilirim ama ne kadar az görüyor onu konuşmak yanıltıcıdır. Çocuklar büyüdükçe görme seviyesini daha iyi ifade ettiği zaman oransal bir değer vermek mümkün. Sağ göz az görmekle birlikte görsel uyaranları aldığını söyleyebiliriz."

Nehir'in aynı zamanda epilepsi hastası olması nedeniyle mutlaka nörolojik takip gerektiğini belirten Altuğ, nörolojik gelişimle birlikte görsel seviyede de olumlu gelişimler beklediklerini dile getirdi.

Bu aşamada ameliyatı önermediklerini de vurgulayan Mitat Altuğ, "Şu anda cerrahi operasyonda sakınca var. Bu tür gözlerde yaptığımız cerrahi operasyonlar daha kötü sonuçlar verebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Umarım her şey yolunda gider"

Baba Adem Çökmez de Antalya'dan gelirken olumlu sonuçlarla dönmeyi istediklerini söyledi. Muayenelerini olduklarını ve artık umutla evlerine döneceklerini belirten Çökmez, "Doktorumuza teşekkür ediyorum bilgilendirdiği için. İleriki yaşlarda takibini yapacağız. Süreç neyi gösterir bilmiyorum, duruma bakacağız." dedi.

Vakıf yetkililerinin kendileriyle iletişime geçtiğinde çok mutlu olduklarını anlatan Adem Çökmez, "Allah razı olsun. Tedavisi devam bundan sonra da devam edecek. Umarım her şey yolunda gider." ifadelerini kullandı.

Adem Çökmez, çalınan altınların bir bölümünün bulunduğunu ancak altınların kendilerine verilebilmesi için mahkeme kararına ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Göz Vakfı, hırsızların umutlarını çaldığı görme engelli Nehir'in tedavisini üstlendi
Göz Vakfı, hırsızların umutlarını çaldığı görme engelli Nehir'in tedavisini üstlendi
Göz Vakfı, hırsızların umutlarını çaldığı görme engelli Nehir'in tedavisini üstlendi
Göz Vakfı, hırsızların umutlarını çaldığı görme engelli Nehir'in tedavisini üstlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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