Göz seğirmesi nedir? Göz seğirmesi neden olur?

28.09.2019 10:29

Çeşitli dış etkenlerle ortaya çıkabilen göz seğirmesi, bilinen nedenlerin dışında farklı hastalıkların da habercisi olabilir. Bu noktada göz seğirmesi nedir, göz seğirmesi sebepleri, göz seğirmesi nasıl tedavi edilir, göz seğirmesi neden olur gibi sorular merak ediliyor.

GÖZ SEĞİRMESİ NEDİR?

Göz kapağı veya miyokimya, göz kapağı kaslarının tekrarlayan, istem dışı spazmıdır. Bir üst parça genellikle üst kapakta meydana gelir.Ancak bu durum hem üst hem de alt kapaklarda oluşabilir. Çoğu insan bu spazmları göz kapağı üzerinde hafif bir olarak hisseder. Kimileri ise her iki göz kapağının tamamen kapanacak kadar güçlü spazm yaşayabilir. Bu iyi huylu blefarospazm denen farklı bir kavramdır.

Spazmlar genelde bir veya iki dakika boyunca her birkaç saniyede tekrarlayarak oluşur. Göz seğirmesi tekrarları tahmin edilemez. Seğirme, birkaç gün boyunca devam edebilir. Daha sonra haftalar hatta aylar boyunca herhangi bir seğirme tekrarı yaşanmayabilir. Seğirmeler zararsızdır ve ağrısızdır, ama sizi rahatsız edebilir. Çoğu spazm, tedaviye ihtiyaç duymadan düzelmektedir. Kimi durumlarda, göz kapağındaki bu spazmlar kronik bir hareket sorununun erken uyarı işareti olabilir.

GÖZ SEĞİRMESİ NEDEN OLUR?

Göz kapağı hastalıkları, gözün ön yüzeyindeki hastalıklar da buna sebep olabilir. Eğer çok uzun süre devam ediyorsa mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerekir.

Göz seğirmesi ya da göz kapağı seğirmesi çok rahatsız edici bir problemdir. Bu problem bütün bir gününüzü sizlere zehir edebilir. Göz içerisinde çember şeklinde kaşımızdan yanağımıza kadar bulunan bir kasımız var. Ve bu saç teli gibi incecik liflerden oluşuyor. Vücuttaki en ince kas lifi olduğu içinde herhangi bir sıvı kaybında, aşırı yorgunlukta ilk kramp giren ve kasılmaya başlayan kasımız burası oluyor.

GÖZ SEĞİRMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

D Vitamini eksikliği



Alerji

B12 Vitamini Eksikliği

Göz Kapağı veya Kornea İltihabı

Stres

Bazal Ganglia

Yorgunluk

Kafein

Beslenme düzensizliği

Elektrolit sıvı kaybı

Göz tahrişi

Yorgunluk

Uyku eksikliği

Fiziksel aktivite

İlaç yan etkileri

GÖZ SEĞİRMESİ NEDEN OLUR?

Göz seğirmesi genellikle üst göz kapağında hissedilir ve birkaç saniye, 1 -2 dakika gibi kısa sürede kendiliğinden geçer. Kısa süreli yaşanan göz seğirmeleri genellikle stres, sigara kullanımı, çok fazla alkol, kafein tüketmek, uykusuzluk, yorgunluk, dengesiz beslenme ve bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu etkenler ortadan kalktığında da şikayetler son bulur.

Göz seğirmesine neden olan hastalıkların başında göz kuruluğu, göz alerjileri, göz bozuklukları, konjonktivit, halk arasında bilinen ismiyle pembe göz, göz içi iltihapları yani üveit, göz kapağı iltihapları yani blefarit, gözün tahrişi, ışık hassasisyeti ya da ışık ıntoleransı olarak bilinen fotofobi gelir.

GÖZ SEĞİRMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yeterli sürede ve kaliteli uykuya önem verin.

Gevşeme ve germe egzersizleri yapın.

Kahve ve çay tüketimini azaltın.

Kardiyo yapın.

"GÖZ SEĞİRMESİ CİDDİ GÖZ HASTALIKLARININ BELİRTİSİ OLABİLİR"

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Selvi, "Göz seğirmesi genellikle üst göz kapağında hissedilir ve birkaç saniye, 1 -2 dakika gibi kısa sürede kendiliğinden geçer. Kısa süreli yaşanan göz seğirmeleri genellikle stres, sigara kullanımı, çok fazla alkol, kafein tüketmek, uykusuzluk, yorgunluk, dengesiz beslenme ve bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu etkenler ortadan kalktığında da şikayetler son bulur.

Göz seğirmesi ile bedeniniz size dinlenmeniz gerektiğini, vitamin, magnezyum eksikliğiniz olduğunu, alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerektiğini, sigarayı mutlaka bırakmanız gerektiğini anlatıyor olabilir." dedi.

GÖZ SEĞİRMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Göz seğirmesi sorunu yaşıyorsunuz mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Ancak yaşam düzeninizde bazı noktalara dikkat ederek bu sorunu yaşma riskini ve yaşadığınız sorunun şiddetini en aza indirebilirsiniz.

Daha az kafeinli içecekler tüketin

Yeteri kadar uyuyun

Göz kapaklarını yapay gözyaşları veya göz damlaları ile yağlayın

Bir spazm başladığında gözlerinize ılık bir kompres uygulayınBotox enjeksiyonları bazen iyi huylu blefarospazmı tedavi etmek için kullanılır. Botoks, birkaç ay boyunca devam eden şiddetli spazmları hafifletebilir. Göz kapaklarındaki (miyektomi) bazı kas ve sinirleri onarmak için yapılan ameliyatlar, daha ciddi benign esansiyel blefarospazm vakalarını tedavi edebilir.

GÖZ SEĞİRMESİ NASIL GEÇER?

Çoğu kez bir göz seğirmesinin neden kaynaklandığı bilinemeyebilir ve genellikle göz seğirmeleri kısa sürüp kendiliğinden geçtiği için de bu konuda modern tıbbın yoğun araştırmaları olduğu söylenemez. Göz seğirmesini durdurmanın yolu kasılmaya müdahale etmekten geçer. Bunun için de sıcak veya soğuk kompres işe yarayabilir. Göz kompresi, seğirmeye neden olan aktif sinirin yatışmasını sağlayabilir. Göz seğirmesini durdurmak için ayrıca bir de tonik içilmesi önerilir. Tonik alkollü değildir ve soda benzeri bir içecektir. İçindeki kinin maddesinin göz seğirmenin geçmesinde etkili olabileceği düşünülür.

Göz seğirmesini geçirmek için en etkili yöntem ise elbette göz seğirmesinin nedenini bilmekten geçer. Seğirmenin nedeni stresse stresi azaltmak, kafeinse kahve içmeye ara vermek gibi tedbirler ancak o zaman alınabilir. Bu arada uykunuzu alarak gözleri dinlendirmek, gözü yormamak için çaba göstermek de diğer tedbirler olacaktır.

GÖZ SEĞİRMESİNDE NE ZAMAN TIBBİ MÜDAHALE GEREKİR?

Eğer gözünüz seğiriyorsa ve doktora gidip gitmemekte kararsızsanız, burada sıralanan bir ya da daha fazla madde söz konusuysa hemen bir göz doktoruna başvurmanız tavsiye edilir:

Bir hafta geçmesine rağmen göz seğirmesi geçmediyse.

Göz seğirmesi yüzünden göz kapağınız tamamen kapandıysa.

Yüzünüzde göz dışında başka bölgelerde de seğirme var.

Gözünüzde seğirme dışında kızarıklık, şişlik veya akıntı da varsa.

Üst göz kapağınızda sarkma oluştuysa.