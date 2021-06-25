Göz Kamaştıran Mor Tarlalarda Yeni Sezon Açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde 27 dönümlük arazinin 5 dönümüne diktiği lavantalar çiçek açtı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde 27 dönümlük arazinin 5 dönümüne diktiği lavantalar çiçek açtı.

Lavanta sezonu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün katılımı ile lavanta kokulu köy olarak bilinen Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde 27 dönümlük arazinin 5 dönümüne dikilen lavanta bitkisi, yeni sezonda güzelliğiyle hem turistlerin hem de yerli halkın ilgisini çekiyor.

Haziran ayında çiçeklenen, ay sonunda ise tamamen mor renge bürünen lavanta sezonu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün katılımı ile lavanta kokulu köy olarak bilinen Yerkesik Yeniköy Mahallesinde açıldı.

Başkan Gümüş, "Kültür turizminin Menteşe'de gelişmesinde burası önemli bir nokta"

Lavanta sezonu açılış etkinliğinde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Gümüş, "Koku vadisi projesi ile bugün bu bölgede çevre köylerle beraber hangi noktaya geldiğini görmekteyiz. Tabi ki buradan ürünler elde edilecek, kurulan kooperatiflerde evlerde ekonomik katkılar elde edilecek. Burası sayesinde Menteşe'de kültür turizmi gelişecek. Başta Osman Başkanım olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Gürün, "Kadının sahiplendiği bir proje geleceğe doğru taşınıyor"

Başkan Gürün, Muğla tarımının gelişmesi, gelecek nesillerin toprağına sahip çıkarak kırsalda üretip kıyıda tüketmesi amacıyla projelerin devam ettiğini ve kooperatifler aracılığıyla özellikle kadın üreticilerin desteklendiğini belirtti. Fotoğraf çekimleri için de yaygın olarak kullanılan köyde gerçekleştirilen lavanta sezonu açılışı etkinliğinde konuşan Başkan Gürün, "Sevgili muhtarım bu işe gönülden inanıyor. Muğla sadece turizm kenti değil. Muğla yarı yarıya tarım ve hayvancılık kenti. Kırsalda üreticimiz bütün güçlüklere rağmen köyünü ve toprağını terk etmiyor. En büyük sorunumuz ise genç neslin kıyılara ve kent merkezlerine giderek topraklarını terk etmeye başlamasıydı. Bizim toprağın ne kadar önemli olduğunu anlatmamız gerekiyordu. Bu nedenle Turizm kenti olarak bilinen Muğla'da tarıma büyük önem verdik. Burada bir koku vadisi projesi hazırladık. Diktik, yağını sıktırdık ve onun ne kadar kazanç sağladığını, dönüm başı ne kadar kazanıldığını halka anlattık. Bunun değeri anlaşıldıktan sonra özellikle kadınlardan oluşan kooperatif kurduk. Kadınlarımız inanırsa adam da ona katılıyor. Kadının sahiplendiği bir proje geleceğe doğru taşınıyor" dedi.

Başkan Gürün, "Üreticilerimiz için Alternatif Tarım Ürünlerini Yaygınlaştıracağız"

Buranın çok özel, rengarenk bir vadi haline geleceğini ifade eden Başkan Gürün, "Şehirlerde oturan insanlar buralara geldiği zaman olağanüstü keyif alıyorlar. Bu konseptle köyümüz büyük talep görecek. Burada tarım ve kırsal turizm gelişecek. Adım adım ilerliyoruz. Geçen sene pandemi olmasaydı, gelişimi gözlemleyebilecektik. Fakat pandemi engel oldu. Bu sene talep artacak. Buraya gelenlerin talepleri olacak. Sizler onların taleplerine göre girişimlerde bulunacaksınız. Hep birlikte Yeniköy'ümüzü bilinir bir yer yapaca ve alternatif tarım ürünlerini şehrimizde yaygınlaştırarak üreticilerimize yeni gelir kaynakları yaratmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Habermetre