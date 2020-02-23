Göynücek'te Afet Müdahale Toplantısı yapıldı
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Göynücek'te Afet Müdahale Toplantısı yapıldı

Amasya Afet Müdahale Planı kapsamında Göynücek ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

23.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:43
Göynücek'te Afet Müdahale Toplantısı yapıldı

Afet Müdahale Planı kapsamında ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Amasya'nın Göynücek ilçesinde Göynücek Kaymakamı 'ün başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Kadir Fatih Erdoğan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sinan Bulut, ilçe yöneticileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile diğer yetkililer katıldı. Meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak, afet durumunda yerinde ve etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda söz konusu plana yönelik tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulunuldu. - AMASYA

Kaynak: İHA
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