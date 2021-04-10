Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken AA muhabirinin yanına düştü
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Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken AA muhabirinin yanına düştü

Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal - Haberler | Güncel

Kuzey İrlanda'da devam eden şiddet olaylarında birlik yanlıları polise molotofkokteyli ve taşlarla saldırıp bir aracı ateşe verdi.

Kuzey İrlanda'da devam eden şiddet olaylarında birlik yanlıları polise molotofkokteyli ve taşlarla saldırıp bir aracı ateşe verdi. Olayları yerinde izlemek için Belfast'ta bulunan Anadolu Ajansı muhabirinin anons çektiği sırada yakınına düşen molotofkokteyli, endişe verici anlar yaşanmasına sebep oldu.

Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken AA muhabirinin yanına düştü
Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken AA muhabirinin yanına düştü
Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken AA muhabirinin yanına düştü
Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken AA muhabirinin yanına düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal

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