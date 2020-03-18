Görüntülü görüşme için kullanabileceğiniz en iyi 10 uygulama Görüntülü görüşme için kullanabileceğiniz uygulamalarla koroavirüs salgının yayılması ile mücadele edebilirsiniz. Uzak mesafeden görüşme imkanı ağlayan bu programlarla sağlığınızı tehdit eden koronavirüse karşı etkili bir tedbir almış olacaksınız.

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, oya hayatta da çeşitli değişiklilerin yaşanmasına neden oluyor. Bireylerin birbirleri arasına mesafe koymasını gerektiren bu süreçte videolu görüşme programları koroavirüs tedbirleri arasında önemli bir seçenek oldu. İşte görüntülü görüşme için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalar!

VİDEOLU GÖRÜŞME İÇİN KULLANABİLECEĞİNİZ EN İYİ UYGULAMALAR

1.FACETIME

FaceTime, Apple'ın kendi cihazları arasında görüntü görüşme yapmasını sağlayan bir uygulama. Apple ürünlerinin içerisinde varsayılan uygulama olarak geliyor. Dolayısıyla iPad, iPhone, iPod ve Mac bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Herhangi bir uygulama indirmenize gerek yok.

2.SOMA MESSENGER

Soma Messenger, görüntülü görüşme özelliği ile WhatsApp'ın önüne geçiyor. Yine de kullanıcı sayısı nedeniyle tabi ki WhatsApp kadar güçlü olmayan Soma Messenger, deneyebileceğini başarılı görüntülü görüşme uygulamaları arasında gösterilebilir.

3.ZOOM CLOUD MEETİNGS

Zoom Cloud Meetings, iş ekiplerinin ve müşterilerin fiziksel konumlarına bakmaksızın bağlantıda kalmaları için kolay bir yoldur. Uygulama mağazalarından ücretsiz bir şekilde edinebileceğiniz bu uygulama, kullanıcılarına yüksek kaliteli video, ses, ekran paylaşımı ve platformlar arası anlık mesajlaşma sunar.

4.LİNE

Popüler mesajlaşma uygulamalarından Line'da görüntülü görüşme özelliği ile dikkat çeken mesajlaşma uygulamalarından biri. Görüntülü görüşmenin yanı sıra çık sayıda yeteneği de olan Line, gelişimini sürdürüyor.

5.GOOGLE HANGOUTS

Google'ın hem web hem de Android platformunda kullanıma sunduğu görüntülü görüşme servisi Hangouts, yine en iyilerden bir tanesi. Google Hangouts ile videolu konferans görüşmeleri yapmak da mümkün. Uygulamanın iOS versiyonu da bulunuyor.

6.IMO

Müzmilyonlarca kez indirilen ve kullanıcıları tarafından beğenilen IMO, kullanımı kolay arayüzü ile popüler mesajlaşma uygulamaları yerine kullanabileceğiniz başarılı bir uygulama.

7.FREE CONFERENCE CALL

Free Conference Call, çevrimiçi toplantıları HD ses, video konferans ve ekran paylaşımı ile yapma esnekliğini ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunuyor. Ayrıca uygulamanın bir diğer dikkat çeken özelliği ise 1000'e kadar katılımcı için ücretsiz sesli konferans ve ekran paylaşımlı çevrimiçi toplantılara izin vermesi diyebiliriz.

8.VİBER

Viber, kendi alanında en popüler uygulamalardan biri. Uygulamanın masaüstü yazılımı da bulunuyor. Bu sayede çapraz platformlar arasında da kullanılabiliyor. Görüntü ve sesli kalitesi olarak en iyi alternatiflerden bir tanesi.

9.GOTOMEETİNG

GoToMeeting, 25 kişiye kadar online toplantılar yapmaya ve görüntülü sohbetlere imkan sağlayan bir video konferans yazılımıdır. Video konferans sırasında ekran paylaşımı da yapabileceğiniz bu sistem, ilk 1 ay için ücretsiz kullanılabiliyor fakat normal fiyatının diğer uygulamalara göre biraz daha pahalı olduğunu söylemek mümkün.

10.SKYPE

Microsoft tarafından satın alınan Skype, videolu, sesli ve yazılı görüşmelerin öncülerinden. Hemen her platformu destekleyen Skype, en iyi görüntü ve ses kalitesi sunan uygulamalardan bir tanesi.