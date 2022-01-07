Görüntüler savaş alanına dönen Kazakistan'dan! Askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu
Kazakistan'da akaryakıt zamlarını protesto için sokağa inen eylemciler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hükümetin istifası ve ülke genelinde OHAL kararına rağmen suların durulmadığı ülkeden gelen görüntüler yaşanan gerilimin vahametini gözler önüne seriyor. İnternete düşen bir videoda, Almati kentinde bir grubun, askeri mühimmatların bulunduğu depoya girerek silahlandığı anlar yer aldı.
2 Ocak günü akaryakıt zamlarını protesto için sokağa inen binlerce kişinin başlattığı eylem Kazakistan'ı adeta yangın yerine çevirdi. Anbean büyüyen protestolar hükümetin istifasını getirirken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ek tedbirler alarak ülkede yükselen tansiyonu düşürmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı.
Ülke geneline yayılan OHAL kararı da protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaları sona erdirmezken bugün açıklanan kanlı bilançoya göre eylemlerde 26 silahlı eylemci kolluk kuvvetlerince öldürüldü. Eylemlere müdahale eden 18 polis hayatını kaybederken 748'i de yaralandı.
Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Abzar Saparbekuly, sivil talepler düzeyinde başlayan olayların dış ve iç dinamikler eli ile sabote edildiğini ve terör eylemine dönüştürüldüğünü söyledi. Açıklamanın ardından internete düşen bir video ise büyükelçinin iddialarını haklı çıkarır nitelikteydi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Almati kentinde bir grubun, askeri mühimmatların bulunduğu depoya girerek silahlandığı anlar yer aldı. Orduya ait cephaneliğe giren çok sayıda protestocunun yanlarında getirdiği çantalara silahları yerleştirdiği ve aralarında yaptığı planlar anbean kameraya yansıdı.
Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.
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