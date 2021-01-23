Görüntü yönetmeni Ali Utku hayatını kaybetti
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Görüntü yönetmeni Ali Utku hayatını kaybetti

23.01.2021 17:24 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:28
Görüntü yönetmeni Ali Utku hayatını kaybetti

Uzun bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Uzun bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Sayısız filmin ve dizinin görüntü yönetmenliğini üstlenen Ali Utku, birçok ödülün de sahibi olmuştu.

Utku, ilk görüntü yönetmenliğini 1977 yapımı "Ateş Parçası" filminde gerçekleştirdi. 4 yıl süren "Kara Melek" dizisinin de görüntü yönetmenliğini üstlenen Ali Utku, bir süre sonra Zeki Demirkubuz'un filmlerinin de görüntü yönetmeni oldu. Demirkubuz'un 1997 yapımı "Masumiyet", 1998 yapımı "Üçüncü Sayfa" ve 2001 yapımı "Yazgı" filmlerinde çalışan Utku, "Üçüncü Sayfa" filmiyle 36. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü" nü kazandı.

Ömer Kavur'un yönettiği 2002 yapımı "Karşılaşma" filmiyle; 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri, 15. Ankara Film Festivali ve 40. Antalya Altın Portakal Film Festivalleri'nde "En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü" nün sahibi oldu. Ayrıca Ömer Kavur'un yönettiği 2000 yapımı "Melekler Evi" filmiyle 37. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül kazanan Utku, son olarak 2019'da Milano Film Festivali'nde Olgun Özdemir'in yönettiği "Kızım Gibi Kokuyorsun" filmiyle 'Yabancı Dildeki Bir Filmde En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülünü kazandı.

 Ali Utku ayrıca, 2000 yapımı "Abuzer Kadayıf", 2001 yapımı "Son", 2010 yapımı "Memleket Meselesi" ve 2014 yapımı "Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi" gibi filmlerin de görüntü yönetmenliğini üstlenmişti.

Kaynak: Hürriyet

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