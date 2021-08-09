Görüntü İstanbul'dan! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar
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Görüntü İstanbul'dan! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sonrası ülkeyi terk eden Afgan mülteciler Türkiye'ye akın ederken, sosyal medyada her gün yeni bir video paylaşılmaya devam ediyor. Son görüntü İstanbul'un Sultangazi ilçesinden gelirken, bir kamyonetin onlarca Afgan'ı sokağa bıraktığı ve bu kişilerin sırtlarında çantalarıyla ara sokaklara kaçıştıkları görülüyor.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Taliban 5 şehri ele geçirirken, Afgan mülteciler İran sınırı üzerinden Türkiye'ye geçmeye çalışıyor. Mülteci akınına ilişkin sosyal medyada her gün yeni bir video paylaşılırken, son görüntü ise İstanbul'un göbeğinden geldi.

SOSYAL MEDYADA ENDİŞE YARATTI

Afganların sınır bölgesindeki kalabalık haldeki görüntüleri Türkiye'de konuşulmaya devam ederken, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde çekilen video ise özellikle sosyal medya kullanıcılarında endişe yarattı.

VATANDAŞLAR FARK EDİNCE ARA SOKAKLARA KAÇTILAR

Paylaşım rekorları kıran videoda, bir kamyonetin akşamın karanlığında çok sayıda Afgan'ı sokağa bırakıp kaçtığı görülüyor. Mültecilerin kendilerini fark eden vatandaşlardan kaçmak için ara sokaklara yöneldiği videoyu kaydeden gencin kamyonetin plakasını almak için çaba sarf ettiği de görüntüler de yer alıyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Video kısa sürede en çok izlenenler arasına girerken, kullanıcıların yorum üstüne yorum yaptıkları da dikkatlerden kaçmadı. Afgan mültecilerin kontrolsüz bir şekilde İstanbul'un içine kadar gelmelerinden kaygılandıklarını ifade eden kullanıcılar, görüntülerle ilgili yetkililerden açıklama beklediklerini kaydediyor.

Görüntü İstanbul'dan! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (3)
GÜROL GÜROL: hayret yaa ben türk vatandasi olarak istanbulun yüzünü görmedim adamlar tamda istanbulun göbegine yerlesiyolar biz nasil bir ülkede yasiyoruz ya yakinda cocuklarimizi kadinlarimizi kizlarimizi disariya yollamaya korkar hale gelicez kimse farkinda degil
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SESLİ KÖŞE: Yetkisiz yetkililerden açıklama : Afganlari yedirip icmeye devam edecegiz
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REDKİ 27: Abi boşuna pasaporta para veriyoruz
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500
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