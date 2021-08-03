Görüntü Gaziantep'ten! Taksicilerin tekme tokat kavgası saniye saniye kamerada
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Görüntü Gaziantep'ten! Taksicilerin tekme tokat kavgası saniye saniye kamerada

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Gaziantep'te bir grup taksici arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tekme tokat kavga çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, çevredeki 4 araçtan çıkan taksicilerin birbirlerine bağırıp çağırdıkları, tekme ve tokatlarla saldırdıkları anlar yer alıyor.

Türkiye son dönemde taksicilerin gerek müşterileriyle gerekse kendi aralarında yaşadıkları kavgalara sık sık tanık olurken, bu kavgaların son örneği ise Gaziantep'te yaşandı.

KÜFÜR VE HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Bir vatandaşın cep telefonuyla kamerasıyla saniye saniye kaydedip sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, 4 araçtan çıkan taksicilerin tekme tokat kavga ettikleri görülüyor. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavganın neden çıktığı henüz bilinmezken, tansiyonun bir anda yükseldiği anlarda tarafların birbirine acımasızca vurdukları dikkatlerden kaçmıyor.

VATANDAŞLARDAN TAKSİCİLERLE İLGİLİ ŞİKAYET YAĞMURU

Görüntü çeşitli sosyal mecralarda çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, taksicilerin son dönemde karıştıkları bu tip olaylara tepki gösteren vatandaşlar konuya bir çözüm getirilmesini beklediklerini söylüyor. Yapılan yorumlarda taksicilerin ve verilen hizmetin kalitesinin artırılması yönünde gerekli önlemlerin alınması çağrıları da yer alıyor.

Görüntü Gaziantep'ten! Taksicilerin tekme tokat kavgası saniye saniye kamerada
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (2)
R D: Bırakın cahilleri kavga etsinler
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAKAN ARSLANOĞLU: Para yüzünden kavga ediyorlardır. başka neden olamaz.
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
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