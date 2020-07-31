Görme engelli yetime kurban sürprizi
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Görme engelli yetime kurban sürprizi

Görme engelli yetime kurban sürprizi Adana'da 20 yıl önce babasını kaybeden ve bu zamana kadar hiç kurban kesmeyen 30 yaşındaki görme engelli gence kurbanlık hediye edildi Adana'da 20 yıl önce babasını kaybeden ve bu zamana kadar hiç kurban kesmeyen 30 yaşındaki görme engelli gence kurbanlık...

31.07.2020 08:30 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:53

Görme engelli yetime kurban sürprizi

Adana'da 20 yıl önce babasını kaybeden ve bu zamana kadar hiç kurban kesmeyen 30 yaşındaki görme engelli gence kurbanlık hediye edildi

ADANA - Adana'da 20 yıl önce babasını kaybeden ve bu zamana kadar hiç kurban kesmeyen 30 yaşındaki görme engelli gence kurbanlık hediye edildi.

Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım, yetim ve öksüzlere kurban dağıtımına bu yıl da devam etti. Yıldırım, 22 yıldır öksüz ve yetimlere canlı kurban dağıttıklarını belirterek, "22 yıl önce kurban kesmediği için çocuklarını eve kilitleyen bir aile olduğunu öğrenince öksüz ve yetimlere kurban dağıtmaya başladık. Bu sene hedefimiz 40 aileye kurban götürmek. Biz nasıl kendi evimizde kurbanı tekbirlerle kesip kanını çocuklarımızın alnına sürüyorsak, yetim evlerde de bu an yaşansın istiyoruz. Bizde diyoruz ki bayramda çocuklar sevinsin evlerde ocak tütsün bütün evlere bayram sevinci girsin" dedi.

Yıldırım, bu kapsamda babası hastalanıp 20 yıl önce ölen görme engelli Mehmet Aslan'a kurbanlık getirdi. Aslan kurbanlık geldiğini öğrenince ona dokunup çok sevindi. Aslan, fakirlik nedeniyle daha önce hiç kurban kesmediklerini kurbanlık hediye edildiği için çok mutlu olduğunu, kendisinin engelli maaşı aldığını onun da sadece evin geçimine yettiğini söyledi.

Görme engelli yetime kurban sürprizi

Kaynak: İHA

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