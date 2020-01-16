Görme engelli Sümeyye öğretmen öğrencilerini geleceği hazırlıyor

16.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:54

Konya'da doğuştan görme engelli Türkçe öğretmeni Sümeyye Dilek Solmaz, öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Hadim ilçesindeki Aşağı Hadim Ahmet Yavuz Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokuldan üniversite hayatına kadar karşısına çıkan zorlukları azmi ve ailesinin desteğiyle aşarak bugünlere geldiğini söyledi.

Solmaz, gözlerinin görmediğinin, bir yaşına geldiğinde fark edildiğini anlattı.

Tedavi için birçok doktora götürülmesine karşın sonuç alınamadığını belirten Solmaz, özellikle anne ve babasının her konuda kendisine büyük destek olduğunu vurguladı.

Geçmişte imkanların kısıtlı olduğunu belirten Solmaz, şöyle konuştu:

"Braille alfabesine çevrilmiş kitap sayısı çok azdı. İlkokul, lise ve üniversitede annem ders kitaplarını okuyarak, teyp kasetlerine kaydederdi. Ben de bu kasetleri dinleyerek derslerime çalışırdım. Bugünlere gelmek kolay olmadı. Eğitim hayatımda ailemin yetişemediği durumlarda, bazen okul arkadaşlarım bazen öğretmenlerim destek oldu. Çevremdeki insanlar hep bana yardımcı oldu, ellerinden geleni yaptı. Bu yaşıma kadar görme engelli olmamla ilgili hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım."

Yaklaşık iki yılı Konya'nın Taşkent ilçesinde olmak üzere toplam 10 yıldır bu meslekte görev yaptığını dile getiren Solmaz, tüm bilgi birikimini öğrenicilerine aktarmaya çalıştığını aktardı.

"Öğrencilerimle diyaloğumuz çok iyi"

Solmaz, öğrencileriyle gönül bağıyla iletişim kurmaya çalıştığını belirterek, "Mesleğimin ilk yıllarında biraz sıkıntı çektim, ancak zamanla geliştirdiğim yöntemlerle bu engelleri aştım. Derslerimi akıllı tahta ya da bilgisayar üzerinden yapıyorum. Öğrencilerimle diyaloğumuz çok iyi. Ben onları seviyorum, onlar da beni sever. Sınıfta katip öğrenci seçiyorum. Bir evrak ya da tahtaya yazılması gereken bir durum olursa, katip öğrencim benim adıma yazıyor. Dolayısıyla, engelli olmam nedeniyle karşıma çıkan zorlukları da öğrencilerimle aşıyorum." diye konuştu.

Okumayı ve şiir yazmayı çok sevdiğine dikkati çeken Solmaz, bu yaşına kadar yazdığı farklı konulardaki şiirlerinden oluşan bir kitap çıkardığını ayrıca ilahiyat alanında ikinci üniversiteyi okuduğunu, mezun olmasına 1 yıl kaldığını da dile getirdi.

"Öğrencilerimin yolunu aydınlatmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Solmaz, "Şimdi 10 yıldır görev yaptığım bu meslekte, azmimle ve yaşama sevincimle örnek olmaya çalıştığım öğrencilerimin yolunu aydınlatmanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak teknolojik imkanların geçmişe göre çok daha fazla olduğunu vurgulayan Solmaz, henüz eğitim hayatının başındaki görme engellilerin, bu imkanları kullanarak başarıya kolayca ulaşabileceklerini söyledi.

Sümeyye Dilek Solmaz'ın derslerine girdiği öğrenciler ise öğretmenlerini çok sevdiklerini, onun azim ve gayret dolu hayat hikayesinden büyük ders aldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA