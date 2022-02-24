Görme engelli minik judocular, 3 aylık çalışmayla Türkiye şampiyonu oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da görme engelli minik judocular, 3 aylık çalışma ile Türkiye şampiyonu olmanın sevincini yaşadı.

Diyarbakır Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlkokulunda okuyan doğuştan görme engelli Hamza Anul (12) ve Muhammed Rınas Tek (10) ile yüzde 70 görme yetisi bulunmayan Arda Şimşek yaklaşık 3 ay önce öğretmenlerinin yönlendirmesiyle judoyla tanıştı.

Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo antrenörü Osman Gökçül'ün çalıştırdığı 3 çocuk, Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü bünyesinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde 11-13 Şubat'ta düzenlenen Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

Minikler kategorisindeki müsabakalarda Hamza Anul 46 kiloda, Muhammed Rınas Tek 60 kiloda ve Arda Şimşek de 38 kiloda yarışarak altın madalyayla Diyarbakır'a döndü.

Minik judocular, dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmayı ve elde edecekleri başarılarla kürsüde İstiklal Marşı'nı okumayı hedefliyor.

"İnşallah önümüzdeki dönemde daha da çok madalya alacaklar"

Vali Münir Karaloğlu da başarılı sporcuları makamında ağırladı.

Karaloğlu, Türkiye'de özellikle son 17-18 yılda engelli bireylerin eğitime ve istihdama erişimi ile sosyal hayata katılmaları noktasında Cumhurbaşkanının talimatları ve gayretleriyle çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bu çalışmaların meyvesini aldıklarını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Hem paralimpik yarışmalarında hem de Avrupa ve dünyada düzenlenen müsabakalarda aldığımız madalyalarla engelli sporcularımız başarılarını ispatladılar. Hamza, Muhammed ve Arda'ya da güveniyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha da çok madalya alacaklar. Biz de onları daha çok tebrik edeceğiz. Bu başarıda payı olan okulumuzu, öğretmenlerimizi, Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzü, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum."

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen, antrenörler Mehmet Emin Erdoğan ve Seyfettin Kılıç da yer aldı.