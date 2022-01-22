Görme engelli Ahmet, azmiyle kütüphaneci oldu

AKSARAY'da 6 yaşında geçirdiği cilt rahatsızlığına yanlışlıkla kızamık teşhisi konan ve uygulanan ilaç tedavisi nedeniyle yaşadığı alerjiyle 'Stevens-Johnson' sendromu geçiren Ahmet Karacaer (30), görme yetisinin yüzde 90 oranda kaybetti. Karacaer, 2010 yılında babasından gizli girdiği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın engelli bireyler için açtığı sınavda 92 puan alıp 'kütüphane memuru' oldu.

Evli ve 1 çocuk babası Ahmet Karacaer, 6 yaşındayken geçirdiği cilt rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Karacaer'e hastanede yanlışlıkla kızamık teşhisi konulup ilaç tedavisi uygulandı. İlaç tedavisine alerjik reaksiyon gösteren Karacaer, nadir yaşanan 'Stevens-Johnson' sendromuyla görme yetisini yüzde 90 oranında kaybetti. Görme engeline karşın hayata küsmediğini belirten Karacaer, eğitimine devam etti, 2010'da lise son sınıftayken Milli Eğitim Bakanlığı'nın engelli bireyler için açtığı memurluk sınavına girdi. Karacaer, babasından gizli girdiği sınavda 92 puan alıp 'kütüphane memuru' oldu. Yaşadıklarını anlatan Karacaer, şunları söyledi:

Kütüphaneden hizmet alan 7'nci sınıf öğrencisi Fevzi Ömer Kutlucan da "Eski okulumda böyle bir kütüphane yoktu. Bu yüzden kitap okuma şansım çok olmuyordu. Şimdi ise teneffüslerde kütüphaneye gelerek kitap okuyorum, arkadaşlarımla satranç oynuyorum. Zamanımı boşa geçirmiyorum. Ahmet ağabey, okulun sevilenlerinden, o herkesin iyiliğini düşünüyor. Buradaki öğrencilerin hepsini de çok seviyor. Bizlere de kitap okumayı sevdirdi" dedi.