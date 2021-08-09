Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında, nereli? Görkem Sevindik baba oluyor!
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Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında, nereli? Görkem Sevindik baba oluyor!

Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında, nereli? Görkem Sevindik baba oluyor!
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Başarılı dizi ve film projelerindeki oyunculuğuyla tanıdığımız Görkem Sevindik, Kübra Siyahdemir ile evlenmişti. Şimdi ise baba olmak için gün sayıyor. Peki, Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında, nereli? Görkem Sevindik baba oluyor! Görkem Sevindik mesleği nedir? Görkem Sevindik hayatı ve biyografisi nedir?

Başarılı dizi ve film projelerindeki oyunculuğuyla tanıdığımız Görkem Sevindik, Kübra Siyahdemir ile evlenmişti. Şimdi ise baba olmak için gün sayıyor. Peki, Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında, nereli? Görkem Sevindik baba oluyor! Görkem Sevindik mesleği nedir? Görkem Sevindik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır. Sevindik, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcu.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır. Son olarak ise Kahraman Babam adlı dizide başrolde Uğur karakterini canlandırmıştır.

GÖRKEM SEVİNDİK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2021- Kahraman Babam

2020 – Ramo (Boz) (TV Dizisi)

2017-2019 – Söz (Mücahit) (TV Dizisi)

2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2011 – Kalbim Seni Seçti (TV Dizisi)

2007-2016 – Kurtlar Vadisi Pusu (Pusat) (TV Dizisi)

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Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında, nereli? Görkem Sevindik baba oluyor! - Haberler
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