Günün en güzel karesi selin yıktığı Bozkurt'tan! Görevlinin sevinci gözlerinden okundu
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Günün en güzel karesi selin yıktığı Bozkurt'tan! Görevlinin sevinci gözlerinden okundu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Sel felaketinin büyük tahribata neden olduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Muharebe Arama ve Kurtarma timi tarafından enkazdan çıkarılan bir çocuğun fotoğrafı, mucizeyi gözler önüne serdi. Görevlinin, çocuğu kurtarmasıyla yaşadığı sevinç de gözlerinden okundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde tarihin en büyük doğal afetlerinden biri yaşanıyor. Çok sayıda vatandaşın mahsur kaldığı sel bölgesinde arama kurtarma çalışmaları ekiplerin var gücüyle sürerken, binalardan sevindiren haberler de gelmeye başladı.

KÜÇÜK ÇOCUK, MAK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nın Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi, görev aldığı çalışmada bir çocuğu enkazdan çıkardı. Çocuğu tutan görevlinin yaşadığı sevinç gözlerinden okunurken, doğal afetlerin ardından yaşanan mucize bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

İzmir'de de enkaz altında kalan Ayla bebek, sağ salim kurtarılmasının ardından sembol haline gelmişti.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Yüzlerce kayıp var sahile vuran cesetler var , dere yataklarına ev yapımına izin vermeyin artık kardeşim
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500
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