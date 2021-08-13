Günün en güzel karesi selin yıktığı Bozkurt'tan! Görevlinin sevinci gözlerinden okundu

Sel felaketinin büyük tahribata neden olduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Muharebe Arama ve Kurtarma timi tarafından enkazdan çıkarılan bir çocuğun fotoğrafı, mucizeyi gözler önüne serdi. Görevlinin, çocuğu kurtarmasıyla yaşadığı sevinç de gözlerinden okundu.