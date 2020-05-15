Görevlendirme yapılan belediyeden sokağa çıkan gençlere kitap
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Görevlendirme yapılan belediyeden sokağa çıkan gençlere kitap

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bugün 4 saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilen 15-20 yaş grubundaki gençlere kitap hediye etti.

Görevlendirme yapılan belediyeden sokağa çıkan gençlere kitap
15.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:44

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bugün 4 saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilen 15-20 yaş grubundaki gençlere kitap hediye etti.

Belediye Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mardinmasa birimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme planı çerçevesinde bugün sokağa çıkmalarına izin verilen gençlere, Türk edebiyatının önemli eserlerinden oluşan kitaplar dağıttı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, uzun süredir sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı dışarıya çıkamayan gençlere yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Evde kalarak sürece destek olanlara teşekkür eden Yaman, 15-20 yaş grubundaki gençlerin dışarı çıkarak kısa süreliğine de olsa güzel havanın tadını çıkardığını ifade etti.

Yaman, şunları kaydetti:

"Çağrılara uyarak evde kalan gençlerimizin eğitimlerine destek olmak amacıyla 'Evde Kal Kitapla Sağlıklı Kal' diyerek konu anlatımı ile soru bankası dağıtımı gerçekleştirmiştik. Yine Gençlik Merkezimiz aracılığıyla da uzaktan eğitim ile gençlerimizi sınava hazırlıyoruz. Bugün de güzel havanın tadını maske takıp sosyal mesafeyi koruyan gençlerimize edebiyatımızın önemli yazarlarının kitaplarını dağıttık. Zor günleri hep birlikte aşarak sağlıklı günlere ulaşacağız."

Gençlerden Serkan Özer, yaklaşık 2 ay boyunca evde kaldıklarını anımsatarak, "Bugün bize sunulan fırsattan yararlanmak için dışarı çıktık. Bu sırada Sayın Vali Mustafa Yaman'ın görevlendirmiş olduğu ağabeylerimiz bizim buralarda boş vakit geçirmemizi istemediler. Bize kitap armağan ettiler. Bunun için öncelikle Valimize teşekkür ediyoruz. Bu süreçten inşallah kurtarılacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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