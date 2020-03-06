Yalova'da Vefa Salman'ın yerine Mustafa Tutuk göreve seçildi

06.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:58

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.

27 Şubat'ta görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine geçecek isim belli oldu.

AK PARTİLİ ÜYE SEÇİLDİ

Yalova Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada Vefa Salman'dan boşalan koltuğa Yalova Belediye Meclisi'nin AK Partili üyelerinden Mustafa Tutuk seçildi. Tutuk, seçimin üçüncü turunda 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşarak bu göreve seçilmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA