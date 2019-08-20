Görevden alınan Mızraklı: "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır"

20.08.2019 16:59

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı yaşananları "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır" şeklinde değerlendirdi.

Euronews ekibi olarak, Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun atanmasını Halkların Demokratik Parti'li (HDP) Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile konuştuk. Euronews.com'da Görüntüle