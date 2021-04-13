Görevden alınan CHP Antalya İl Başkanı Bayar, parti yönetimine tepki gösterdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görevden alınan CHP Antalya İl Başkanı Bayar, parti yönetimine tepki gösterdi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Politika
Görevden alınan CHP Antalya İl Başkanı Bayar, parti yönetimine tepki gösterdi Açıklaması

CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Antalya İl Başkanlığı görevinden alınan Nusret Bayar, karara tepki göstererek herhangi bir uyarı yapılmadan ya da savunması alınmadan görevden alınmasını "haksızlık" olarak değerlendirdi.

Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, '30 saniyen var, sonrasına karışmam' diye mesaj attı
Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, "30 saniyen var, sonrasına karışmam" diye mesaj attı

CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Antalya İl Başkanlığı görevinden alınan Nusret Bayar, karara tepki göstererek herhangi bir uyarı yapılmadan ya da savunması alınmadan görevden alınmasını "haksızlık" olarak değerlendirdi.

Bayar, yaptığı açıklamada, 1987'den bu yana çeşitli kademelerde hizmet ettiği CHP'de, il kongresinde örgütün desteğiyle il başkanı olarak seçildiğini hatırlattı. O günden bu yana İl Yönetim Kurulu üyeleriyle ilçe başkanlarıyla tam bir uyum, görüş ve kader birliği içinde çalıştıklarını anlatan Bayar, görev süresi boyunca emeğin hakkını, halkın hukukunu ve demokrasiyi savunduğunu belirtti.

Yıllardır emeğin, hukukun ve halkın savunucusu olduğuna inandığı, özveriyle hizmet ettiği partide Merkez Yönetim Kurulu'nun kendi hakkında aldığı kararı hayret ve üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Bayar, şunları kaydetti:

"Bunca emeğimin karşılığında, en küçük bir yazılı ya da sözlü uyarı almadan, hiçbir olayla ilgili sorgulanmadan ve hiçbir iddia ile ilgili savunmam alınmadan 'parti ilkelerine, amaçlarına ve çalışma ilkelerine aykırı hareket ettiğim' gerekçesiyle görevden alınmam, anlamak ve açıklamakta güçlük çektiğim büyük bir haksızlıktır. Ülkede yurttaşların hak ve hukukunu korumak için yola çıkan CHP'nin önce kendi içinde hukuku işletmesini beklemek en doğal hakkımız ve samimiyetin gereğidir. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun birtakım çevrelerin haksız, hukuksuz beklentileri doğrultusunda almış olduğu bu karar parti kamuoyunun vicdanını zedelemiştir."

Bayar, karar ne olursa olsun parti içinde ve ülke düzeyinde emeği, insan haklarını, adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Cansu Dere Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Diego Cenk Tosun Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Görevden alınan CHP Antalya İl Başkanı Bayar, parti yönetimine tepki gösterdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:44:39. #1.16#
title