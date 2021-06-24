Görenler Bülent Ersoy sandı, fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Görenler Bülent Ersoy sandı, fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler Makyaj sanatçısı Bülent Ersoy kılığına girdi, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için bir birleriyle yarıştı.

Görenler Bülent Ersoy sandı, fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

YALOVA - Makyaj sanatçısı Bülent Ersoy kılığına girdi, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için bir birleriyle yarıştı.

İlayda Zöhre Özdemir Bülent Ersoy makyajı ve kostümüyle Yalova sokaklarında gezdi. Vatandaşların Bülent Ersoy sandığı sosyal medya fenomeni, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

453 bin takipçisi bulanan Özdemir, internet üzerinden ünlü isimlerin benzetme makyajlarını yaparak videolar paylaştığını kaydetti. Daha önce de çok beğenilen Bülent Ersoy makyajını yaparak insanları eğlendirmek istediğini belirten Özdemir, sosyal medyada "İlaydaemre" ismini kullandığını ifade etti.

Pandemi durumundan çıkarken Yalova halkını böyle bir sürpriz yapmak istediğini anlatan Özdemir, "

"Bülent Ersoy makyajıyla Yalova sahilinde gezdik, kafelere uğradık çok güzel tepkiler aldık. Kesinlikle bu dalga amaçlı değil, hem Bülent hanımı anmak hem de böyle bir şey yaparken ilk olarak tabi ki de Türkiye'nin divası Bülent Hanım olarak çıkmak istedim. Çok güzel tepkiler aldım, umarım Yalova halkıda memnun kalmıştır" dedi.

Yaptığı makyajların 3 saat ve 12 saat arasında sürdüğünü belirten Özdemir, Bülent Ersoy makyajını toplamda 3 kez yaptığını kaydetti. Son makyajın 6 saatte tamamlandığını ifade eden Özdemir, olumlu tepkiler aldığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal