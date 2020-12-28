Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı

28.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:39

Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle haklarında yıkım kararı alınan yapıların yıkımına devam ediliyor.

Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle haklarında yıkım kararı alınan yapıların yıkımına devam ediliyor.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi Görkündere vadisinde bulunan ve Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren'in oğlu Mert Eren'e ait olan kahvaltı salonu, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerce yıkıldı. Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren'in oğlu Mert Eren'e ait olduğu öğrenilen kahvaltı salonunun yıkımı için Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren'in Kapadokya Alan Başkanlığına vermiş olduğu dilekçenin ardından yıkımının yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Seda Sayan Fahriye Evcen Burak Özçivit
Spor Ali Koç Ryan Babel Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı | Haberler.com Genel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:39:29. #1.14#
title