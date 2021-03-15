Gördes'e Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi açılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin gençlerin daha donanımlı bir şekilde yetişmeleri amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerine bir yenisi daha ekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin gençlerin daha donanımlı bir şekilde yetişmeleri amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerine bir yenisi daha ekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, büyükşehir belediyesinin Gördes'te gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde incelemek üzere ilçeye ziyarette bulundu. Gördes'te ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne ziyarette bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, daha sonra Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u ziyaret etti. Ziyarette, ilçede gerçekleştirilen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Manisa Büyükşehir Belediyesince ilçede Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi yapılacak olan Sevgi Parkı'nda incelemeler yaptı. İncelemelere Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seher Eren ve MHP Kadın Kolları Başkanı Feride Batur da eşlik etti.

Gördesli çocuklar adına sevinçli olduklarını belirten Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Daha önce Büyükşehir Belediyemiz Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile ilgili bizden yer tahsis etmemizi istediler. Biz de Gördes'in merkezinde ailelerin ve çocukların çok rahat ulaşabileceği sevgi parkının bir kısmını Büyükşehir Belediyemize tahsis ettik. Bu anlamda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nin yapılacağı alanda incelemeler yaptıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise, "Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ziyarette Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi konusunu Cengiz Başkanımıza ilettiği zaman, Cengiz Başkanımız da hemen gerekenin yapılması noktasında talimat verdi. Biz de ivedi bir şekilde yeri son kez ihale öncesinde gördük. Birçok ilçemizde olan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinin bir yenisi daha Başkanımızın talimatlarıyla Gördes'te hayata geçirilecek. Burada emeği geçen bütün ekibimize teşekkür ediyorum. Yoruluyoruz ama Muhtarlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin o gülen yüzlerini gördüğümüz zaman kafamız rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin güç birliğini, yapmış olduğumuz projelerle göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı