Gora film konusu nedir? Gora film oyuncuları kimdir? Gora oyuncu kadrosu! Star TV Gora filmi!
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Gora film konusu nedir? Gora film oyuncuları kimdir? Gora oyuncu kadrosu! Star TV Gora filmi!

23.02.2021 03:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 03:47
Gora film konusu nedir? Gora film oyuncuları kimdir? Gora oyuncu kadrosu! Star TV Gora filmi!

2014 yapımı bilim kurgu ve komedi türü filmi Gora filmi Star TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Gora filminin başrollerini Cem Yılmaz, Özge Özberk paylaşıyor. Gora film konusu nedir? Gora film oyuncuları kimdir? İşte Gora film konusu ve oyuncu kadrosu!

23 Şubat Salı akşamı Star TV ekranlarına gelecek olan Gora filmi saat 20.00'da yayınlanacak. Bilim kurgu ve komedi film türünde döneminde reyting rekorları kıran Gora filmi yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak yaptı. Gora film konusu nedir? Gora film oyuncuları kimdir? İşte Gora film konusu ve oyuncu kadrosu!

GORA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kurnaz ve genç bir adam olan Arif, bir kasabada halı satarak yaşamını sürdürmektedir. Genelde yaşadığı bölgedeki insanlar, kendisini hafif üç kağıtçı bir tip olarak bilirler. Bir gün Arif'in dükkanına gelen yabancı müşteriler, ona hayal bile edemeyeceği bir deneyim yaşatır. Gelenler aslen uzaylılardır ve bu uzaylılar tarafından kaçırılan Arif, bambaşka bir gezegene götürülür. Arif, karakterine uygun bir biçimde bu gezegenden kaçıp kurtulabilmenin türlü yollarını aramaya başlar. Ancak yaşayacağı maceralar, onun bu gezegende aşk ile burun buruna gelmesine de neden olacaktır.

Gora film konusu nedir? Gora film oyuncuları kimdir? Gora oyuncu kadrosu! Star TV Gora filmi!

GORA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU!

Gora filminin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Özge Özberk, Ozan Güven, Özkan Uğur, Rasim Öztekin ve Erdal Tosun yer alıyor.

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