Google'un kurucuları Page ile Brin, Alphabet'deki başkanlık ve CEO'luk görevlerini bırakıyor
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Google'un kurucuları Page ile Brin, Alphabet'deki başkanlık ve CEO'luk görevlerini bırakıyor

Google'un kurucuları Larry Page ile Sergey Brin, Google'ın çatı şirketi olan Alphabet’in icra kurulu başkanlığı (CEO) ve başkanlık görevlerinden ayrılacaklarını duyurdu. Google’ın CEO'su Hint asıllı Sundar Pichai ise Alphabet’in başında ikilinin yerini alacak

04.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:28
Google'un kurucuları Page ile Brin, Alphabet'deki başkanlık ve CEO'luk görevlerini bırakıyor

Teknoloji devi 'un kurucuları ile Sergey Brin, Google'ın çatı şirketi olan 'in icra kurulu başkanlığı () ve başkanlık görevlerinden ayrılacaklarını duyurdu. Google'ın CEO'su Hint asıllı Sundar Pichai ise Alphabet'in başında ikilinin yerini alacak.


Fakat bu ayrılığın temelli olmadığının altını çizen Page ve Brin, firmanın yönetim kurulunda görev almaya devam edecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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