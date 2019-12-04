Google'un kurucuları Page ile Brin, Alphabet'deki başkanlık ve CEO'luk görevlerini bırakıyor

04.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:28

Teknoloji devi Google'un kurucuları Larry Page ile Sergey Brin, Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in icra kurulu başkanlığı (CEO) ve başkanlık görevlerinden ayrılacaklarını duyurdu. Google'ın CEO'su Hint asıllı Sundar Pichai ise Alphabet'in başında ikilinin yerini alacak.



Fakat bu ayrılığın temelli olmadığının altını çizen Page ve Brin, firmanın yönetim kurulunda görev almaya devam edecek. Euronews.com'da Görüntüle