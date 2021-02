Google Stadia'ya 100'den Fazla Oyun Gelecek!

Ayrıca Google, Stadia'ya yeni gelecek 9 oyunu da oyunseverlere duyurdu!

Son dönemlerde yeni yeni hayatımıza giren bulut tabanlı oyun hizmeti artık oyunseverlerden çok daha fazla ilgi görür durumda. Gerek yeni nesil oyunların sistem gereksinimlerinin yüksek olması gerek de oyunlara tek tek para vermek yerine tek bir abonelik ücreti ile oyun oynama düşünceleri, oyunseverleri bulut tabanlı oyun hizmeti veren platformlara itiyor. Google da Stadia platformu ile bu sektörün içinde olsa da bu büyük yatırım ile birlikte çok daha yukarılara tırmanmayı ve rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Özellikle Google'ın bu yatırımlarının amacı için de GeForce NOW gibi bulut tabanlı oyun teknolojisinde önde ve tercih edilen platformlarla rekabet edebilme amacı taşıdığını söyleyebiliriz. Şimdi gelin birlikte Google Stadia'ya gelen yeni oyunlara göz atalım.

Stadia'ya Çok Yakın Zamanda 9 Oyun Geliyor!

Yukarıda da bahsettiğim gibi Google bulut tabanlı oyun hizmetine yatırımlarını ve bütçesinin arttırdı ve çok yakın zamanda gelecek 9 oyunu oyun severlere ve platform kullanıcılarına duyurdu. Fakat Stadia'ya gelen bu dokuz oyun son olmayacak. Google'nin amacı Stadia'ya 2021 senesi sonuna kadar 100'den fazla oyunu getirmek. Şu ana kadar 100 oyun ile ilgili herhangi bir bilgi veya çıkış tarihi paylaşılmasa da Stadia'ya yakın zamanda gelecek 9 oyunla ilgili bilgiler paylaşıldı. Şimdi gelin birlikte Stadia'ya gelecek 9 oyuna bakalım.

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (23 Şubat)

Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut (23 Şubat)

It Came From Space and Ate Our Brains (2 Mart)

FIFA 21 (17 Mart)

Kaze ve The Wild Masks (26 Mart)

Judgment (23 Nisan)

Killer Queen Black (çıkış tarihi henüz açıklanmadı)

Street Power Football (çıkış tarihi henüz açıklanmadı)

Hellpoint (çıkış tarihi henüz açıklanmadı)

Google'ın açıkladığı bu 9 oyunla birlikte Mayıs ayından sonra yeni oyunlarında çıkmasını bekliyoruz. Google bu hedefi gerçekleştirilir mi veya hangi oyunlar gelecek, şu an konuşmak için erken. Ama Google'ın yaptığı yatırımlardan sonra bunun oldukça olası olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun ileride Google Stadia için nasıl gelişeceğini göreceğiz fakat Stadia pazarda tek başına değil. Birde uğraşması gereken GeForce NOW gibi bir dev de pazar içerisinde mevcut. Özellikle GeForce NOW, Turkcell aracılığı ile sunucularını Türkiye'ye taşıdıktan sonra Google'ın da Türk oyuncuların onu tercih etmesi için Stadia için daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Şimdi gelin birlikte Google'ın açıklamasına bir göz atalım.

Eminim ki bulut oyun teknolojisi ve hizmeti çok daha gelişecektir. Çünkü sundukları ve sağladıkları hizmet hakikaten üst düzey. Oyunlara tek tek para vermeye ve yüksek sisteme sahip olmaya gerek yok. Yalnızca aylık abonelik ücretiyle birlikte istediğiniz oyunu gereksinimleri çok yüksek ve sizin bilgisayarınız bu gereksinimleri karşılamasa bile oynayabiliyorsunuz. Gerçekten bu gelişmiş teknolojiyle birlikte ilerleyen yıllarda da oyun ve bilgisayar sektöründe köklü değişimlerinde yaşanması kaçınılmaz gözüküyor. Stadia'ya gelecek oyunlarla ilgili daha çok bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

